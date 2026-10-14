В Ставропольском крае 17-летний водитель питбайка погиб в столкновении с КамАЗом
В станице Подгорной Георгиевского округа 17-летний подросток, управлявший питбайком, умер после столкновения с грузовиком. Авария произошла вечером 14 октября на перекрестке, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель КамАЗа не уступил дорогу питбайку, который двигался по главной дороге. Подростка доставили в реанимацию местной больницы, однако спасти его не удалось.
В ГАИ уточнили, что погибший не имел права управления транспортным средством. За рулем грузовика находился 26-летний местный житель, который на момент аварии был трезв и ранее не числился злостным нарушителем ПДД.
Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Обстоятельства ДТП и степень ответственности участников устанавливаются.