В Ставрополе смена платежного агента привела к ошибкам в коммунальных квитанциях

По словам главы региона, контракты с платежными агентами заключаются на три месяца, из-за чего при смене оператора возникают проблемы с переносом данных. Господин Владимиров заявил, что власти пересмотрят подход к выбору исполнителей, чтобы избежать резкой смены платежного агента.