В Ставрополе смена платежного агента привела к ошибкам в коммунальных квитанциях
Жители Ставрополя обнаружили ошибки в платежных документах за сентябрь после смены платежного агента. Ситуацию взял на контроль губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии 14 октября.
По словам главы региона, контракты с платежными агентами заключаются на три месяца, из-за чего при смене оператора возникают проблемы с переносом данных. Господин Владимиров заявил, что власти пересмотрят подход к выбору исполнителей, чтобы избежать резкой смены платежного агента.
«Прошли торги, тендер выиграла другая фирма — стали платежным агентом на три месяца. Мы сделаем выводы и не будем допускать такой резкой смены платежного агента»,— сказал губернатор.
Ответственным за исправление ошибок в сентябрьских квитанциях назначен руководитель регионального Фонда капитального ремонта Павел Корниенко. Жители сообщали о некорректно указанных площадях помещений и ошибочных начислениях задолженности.