Власти Ставрополья проверят проблемы с подключением частных домов к водоснабжению в Татарке
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главе Шпаковского округа разобраться с подключением частных домов в селе Татарка к водоснабжению. На отсутствие разрешений, необходимых для подключения к сети, жители пожаловались во время прямой линии через Центр управления регионом.
По словам обратившихся, они не могут получить разрешение и пользоваться централизованным водоснабжением. Жители попросили главу региона разъяснить, почему возникла такая ситуация.
Господин Владимиров заявил, что доступ к воде должен быть обеспечен во всех частных домовладениях, и поручил проверить ситуацию с подключениями.