Власти Ставрополья проверят проблемы с подключением частных домов к водоснабжению в Татарке

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главе Шпаковского округа разобраться с подключением частных домов в селе Татарка к водоснабжению. На отсутствие разрешений, необходимых для подключения к сети, жители пожаловались во время прямой линии через Центр управления регионом.