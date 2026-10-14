Реконструкцию улицы Рогожникова в Ставрополе включат в юбилейные планы

Рогожникова фигурирует в городских планах как объект реконструкции уже несколько лет. Транспортная схема Ставрополя до 2031 года предусматривает обновление участка длиной 2,4 км — от Юго-Западного обхода до 45-й Параллели. В числе проектных решений указаны расширение дороги до четырёх полос, остановки, тротуары и велодорожка. В ноябре 2025 года мэр Иван Ульянченко сообщал, что проект корректируют с учетом сложившейся застройки и обновленной планировки. Тогда он говорил о двух этапах: от 45-й Параллели до улицы Тухачевского и от Тухачевского до Юго-Западного обхода. Помимо проезжей части, проект предусматривает тротуары, освещение, ливневую канализацию, остановки, велодорожки и парковочные места.