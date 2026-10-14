Реконструкцию улицы Рогожникова в Ставрополе включат в юбилейные планы
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил мэру Ставрополя Ивану Ульянченко включить улицу Рогожникова в программу подготовки к 250-летию города. Поводом стало обращение жительницы на прямой линии 14 октября: она пожаловалась на ямы и не освещенные пешеходные переходы.
Владимир Владимиров попросил привести улицу в порядок, но не назвал сроков работ, их стоимость или источник финансирования. Его поручение означает, что улицу должны учесть в планах; само по себе оно не подтверждает, что ремонт завершат к 2027 году.
Проблема возникла на фоне активной застройки юго-западной части Ставрополя. Улица проходит через Промышленный район, в том числе микрорайоны Севастопольский и Перспективный. По проекту планировки территории, утвержденному в 2019 году, только в одном из кварталов между Рогожникова, 45-й Параллелью, Перспективной и проспектом Российским предусматривали жильё для 4,7 тыс. человек. Утверждена тогда документация охватывала 31,3 га и предусматривала строительство 140,2 тыс. кв. м квартир. Эти цифры показывают масштаб планировавшейся застройки, но не отражают нынешнюю численность жителей района.
Рогожникова фигурирует в городских планах как объект реконструкции уже несколько лет. Транспортная схема Ставрополя до 2031 года предусматривает обновление участка длиной 2,4 км — от Юго-Западного обхода до 45-й Параллели. В числе проектных решений указаны расширение дороги до четырёх полос, остановки, тротуары и велодорожка. В ноябре 2025 года мэр Иван Ульянченко сообщал, что проект корректируют с учетом сложившейся застройки и обновленной планировки. Тогда он говорил о двух этапах: от 45-й Параллели до улицы Тухачевского и от Тухачевского до Юго-Западного обхода. Помимо проезжей части, проект предусматривает тротуары, освещение, ливневую канализацию, остановки, велодорожки и парковочные места.
Подготовка документации продолжалась и в 2026 году. В сентябре комитет городского хозяйства разместил закупку на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий для реконструкции того же участка. Цена контракта составила 448 тыс. руб., срок исполнения — до 31 декабря 2026 года. Муниципальная программа также учитывает реконструкцию Рогожникова в 2026 году; предусмотренные на этот год 3,386 млн руб. относятся к проекту в целом, включая проектно-изыскательские работы, а не к строительству дороги. Таким образом, к прямой линии речь шла о продвижении подготовки проекта, а не о готовом графике дорожных работ.