Минздрав Ставрополья проверит детское отделение больницы в Светлограде после жалобы на условия
Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов должен организовать проверку детского отделения Петровской районной больницы в Светлограде и доложить губернатору о возможных мерах по устранению проблем. Такое поручение глава региона Владимир Владимиров дал 14 октября во время прямой линии после обращения матери шестимесячного ребенка.
Женщина сообщила о неудовлетворительных условиях пребывания детей в отделении. По ее словам, проблемы сохраняются не первый год: в палатах холодно, туалеты сломаны, из кранов течет ржавая вода. Кроме того, в отделении нет микроволновой печи и электрического чайника, из-за чего мать не может приготовить ребенку молочную смесь. Заявительница опасается, что из-за таких условий дети могут подхватить инфекцию или их состояние ухудшится.
Губернатор поручил профильному министру разобраться в ситуации и представить предложения по ее решению.