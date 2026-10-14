Минздрав Ставрополья проверит детское отделение больницы в Светлограде после жалобы на условия

Женщина сообщила о неудовлетворительных условиях пребывания детей в отделении. По ее словам, проблемы сохраняются не первый год: в палатах холодно, туалеты сломаны, из кранов течет ржавая вода. Кроме того, в отделении нет микроволновой печи и электрического чайника, из-за чего мать не может приготовить ребенку молочную смесь. Заявительница опасается, что из-за таких условий дети могут подхватить инфекцию или их состояние ухудшится.