Ростовская область стала лидером РФ по росту турбизнеса за полугодие

Стоит отметить, что уже в первом квартале 2025 года Ростовская область демонстрировала высокие результаты: тогда в туристическом секторе зарегистрировали 119 новых субъектов предпринимательства, что вывело регион на второе место в стране. Донской край уступил лишь Москве, где за тот же период появились 218 компаний соответствующего профиля.