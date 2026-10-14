Ростовская область стала лидером РФ по росту турбизнеса за полугодие
Донской регион возглавил общероссийский рейтинг по динамике пополнения туристической отрасли новыми участниками рынка. С января по июнь 2025 года количество зарегистрированных предпринимателей в сфере туризма Ростовской области увеличилось почти на треть — на 28,7%. Данные приводит «Деловая газета.Юг» со ссылкой на министерство экономического развития региона.
Одним из ключевых факторов, обеспечивших столь значительный приток, стала легализация гостевых домов. В Ростовской области реализуется эксперимент по включению частных жилых домов, где владельцы сдают часть комнат постояльцам, в реестр классифицированных средств размещения Федеральной службы по аккредитации — наравне с традиционными отелями. Это влечет за собой распространение на такие объекты полного спектра законодательных требований: уплату туристического налога, регистрацию гостей в УФМС, предоставление статистической отчётности.
Президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж пояснила, почему владельцы подобных объектов предпочитают оформлять статус индивидуального предпринимателя. «Сейчас на рынок выходит много объектов размещения, которые прежде таковыми не считались. Исполнять большинство требований законодательства в статусе физического лица затруднительно, а создавать юридическое лицо для микробизнеса нецелесообразно — поэтому люди регистрируют ИП», — отметила эксперт.
Помимо легализации гостевых домов, министерство выделяет и другие драйверы роста отрасли: государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также развитие автотуризма, набирающего популярность среди жителей региона и приезжих.
Стоит отметить, что уже в первом квартале 2025 года Ростовская область демонстрировала высокие результаты: тогда в туристическом секторе зарегистрировали 119 новых субъектов предпринимательства, что вывело регион на второе место в стране. Донской край уступил лишь Москве, где за тот же период появились 218 компаний соответствующего профиля.