Главные новости за 14 октября. Сочи
Крупный горнолыжный клуб из Шанхая, объединяющий более 100 тыс. участников, открыл продажу пакетных туров в Сочи на предстоящий зимний сезон. Договоренность об организации поездок была достигнута в ходе рабочих встреч делегации горного курорта «Роза Хутор».
Глава Сочи Андрей Прошунин проинспектировал благоустройство территории в Центральном районе. Новый сквер на улице Юных Ленинцев обустраивают по проекту инициативного бюджетирования, на работы из муниципального бюджета выделено около 5 млн руб.
Банк «Россия» намерен урегулировать спор о задолженности компании Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, через мировое соглашение с новым владельцем заложенной недвижимости. Речь идет о помещении в петербургском отеле «Оболенский».
Более 50% средств размещения в Сочи перешли на регистрацию гостей с помощью цифрового ID в мессенджере Max. С 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 номеров обязаны принимать сведения из документов, предъявленные через национальный мессенджер.
Между Самарой и Адлером назначили новый круглогодичный двухэтажный поезд. Первый рейс из Самары запланирован на 28 октября, а отправление из Адлера — на 4 ноября.
Вечером 14 октября, в аэропорту Сочи после снятия недавних ограничений на полеты отменены шесть рейсов, задерживаются десять рейсов на прилет и вылет.