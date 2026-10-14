В Каспийске завершили реконструкцию напорных канализационных коллекторов

Коллекторы — лишь часть более крупной программы для агломерации. В нее входят реконструкция КНС Каспийска с ростом ее проектной мощности с 30 тыс. до 60 тыс. куб. м в сутки, обновление главной канализационной насосной станции № 6 Махачкалы, строительство дополнительной напорной линии и новых очистных сооружений мощностью 150 тыс. куб. м в сутки. Отдельный глубоководный выпуск очищенной воды в Каспийское море запроектировали длиной 3,95 км и диаметром 2 м. Совокупную стоимость комплекса оценивали в 21,87 млрд руб.; эта сумма относится ко всему проекту, а не только к каспийским коллекторам.