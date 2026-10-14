В Каспийске завершили реконструкцию напорных канализационных коллекторов
В Каспийске завершили реконструкцию 4,79 км напорных канализационных коллекторов, которые ведут от городской насосной станции к очистным сооружениям Махачкалинско-Каспийской агломерации, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Трубы диаметром 800 мм обошлись в 249,8 млн руб., из которых 197,8 млн руб. предоставил Фонд развития территорий. Обновление должно улучшить водоотведение для 28 489 жителей. Однако заявленный эффект в полном объеме власти связывают с завершением работ на городской канализационной насосной станции (КНС), которую планируют вывести на мощность 60 тыс. куб. м в сутки.
О ходе проекта Минстрой Дагестана сообщал еще в марте: тогда подрядчик уложил трассу длиной чуть более 5 км и диаметром 800 мм, но продолжал засыпать котлованы для камер и колодцев. В августовской сводке указана меньшая протяженность — 4,79 км реконструированных сетей. Эти цифры описывают разные этапы и, возможно, разные границы учета: мартовская публикация говорила о длине уложенной трассы, августовская — о сетях, принятых в рамках программы.
Причина модернизации — износ прежней инфраструктуры и ее ограниченная пропускная способность. В материалах о проекте говорится, что существовавшие две стальные трубы диаметром 530 мм и общей протяженностью около 4,5 км из-за ветхости и утечек фактически пропускали до 30 тыс. куб. м стоков в сутки. Проект предусматривал замену труб на две нитки общей протяженностью около 5,2 км.
По сообщению Ленгидропроекта, после реконструкции пропускная способность коллекторов от главной насосной станции Каспийска до очистных сооружений выросла с 30 тыс. до 60 тыс. куб. м в сутки. Компания указывала, что объект построили по госконтракту в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры Дагестана на 2023–2027 годы, за счет средств ФРТ и регионального бюджета. Там же отмечалось, что проект должен снизить риск аварийного сброса неочищенных стоков в Каспийское море; эти сведения опубликовала отраслевое издание «Энергетика и промышленность России».
Коллекторы — лишь часть более крупной программы для агломерации. В нее входят реконструкция КНС Каспийска с ростом ее проектной мощности с 30 тыс. до 60 тыс. куб. м в сутки, обновление главной канализационной насосной станции № 6 Махачкалы, строительство дополнительной напорной линии и новых очистных сооружений мощностью 150 тыс. куб. м в сутки. Отдельный глубоководный выпуск очищенной воды в Каспийское море запроектировали длиной 3,95 км и диаметром 2 м. Совокупную стоимость комплекса оценивали в 21,87 млрд руб.; эта сумма относится ко всему проекту, а не только к каспийским коллекторам.