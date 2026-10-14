В Новороссийске двухлетний ребенок получил удар током на вокзале
Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что ОАО «РЖД» на железнодорожном вокзале Новороссийска нарушило правила эксплуатации объектов электроэнергетики — металлические скамьи под навесом не были заземлены. Из-за этого двухлетний ребенок получил электротравму 1-й степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Прокурор внес представление начальнику Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, нарушения устранили. По инициативе прокуратуры ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ и наложили штраф в размере 20 тыс. руб.
Кроме того, Новороссийский транспортный прокурор обратился в Ленинский районный суд Новороссийска с иском в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда. Отцу ребенка, являющемуся законным представителем, ОАО «РЖД» выплатило 300 тыс. руб.