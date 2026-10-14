В Новороссийске двухлетний ребенок получил удар током на вокзале

Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что ОАО «РЖД» на железнодорожном вокзале Новороссийска нарушило правила эксплуатации объектов электроэнергетики — металлические скамьи под навесом не были заземлены. Из-за этого двухлетний ребенок получил электротравму 1-й степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.