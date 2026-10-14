Покупательная способность маткапитала на Дону вырастет после индексации 2027 года

Отдельного внимания заслуживает ценовая динамика на юге страны. Краснодар и Ростов-на-Дону зафиксировали наименьший прирост стоимости вторичного жилья среди всех российских городов-миллионников по итогам третьего квартала 2026 года: в Краснодаре — 1%, в Ростове-на-Дону — 1,3%. Стоимость квадратного метра в кубанской столице достигла 160,2 тыс. руб., в донском — 148,6 тыс. руб. Именно эта сдержанная ценовая динамика и позволила двум южным городам оказаться в числе немногих, где индексация маткапитала в 2027 году хотя бы незначительно расширит жилищные возможности семей.