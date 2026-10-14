Покупательная способность маткапитала на Дону вырастет после индексации 2027 года
Аналитическая служба платформы Циан изучила, как предстоящее повышение материнского капитала скажется на возможностях российских семей при покупке жилья. Согласно расчетам экспертов, с 2027 года выплата при появлении первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. руб. — прибавка составит 49,6 тыс. руб. Семьи, где родился второй ребенок, смогут рассчитывать на 1,02 млн руб., что на 65,5 тыс. руб. превышает действующий норматив. Общий прирост относительно уровня 2026 года — 6,8%.
Ростов-на-Дону вошел в узкую группу городов, где обновленная сумма господдержки позволит приобрести несколько большую площадь, нежели годом ранее. На выплату за первенца здесь можно будет оформить 5,4 кв. м вторичного жилья — на 0,3 кв. м больше показателя 2026 года. При рождении второго ребёнка доступная площадь составит 7,1 кв. м, прибавив 0,4 кв. м.
Схожая картина наблюдается в Сочи, Краснодаре, Новокузнецке, Тюмени и Кемерово: там стоимость квадратного метра за прошедший год прибавила лишь 1–6%, что позволило индексации маткапитала немного обогнать ценовой прирост. Впрочем, практический эффект оказался скромным — разница с прошлогодними показателями нигде не достигает даже одного квадратного метра.
В среднем по крупным городам страны картина менее оптимистична. Обновленной суммы на первого ребенка в 2027 году хватит на 4,9 кв. м вторичного жилья против 5,2 кв. м, которые были доступны семьям годом ранее. По второму ребёнку показатель сократится с 6,8 до 6,5 кв. м. Таким образом, реальная жилищная емкость меры поддержки постепенно уменьшается.
Причина — опережающее удорожание недвижимости. По данным исследования, в большинстве городов вторичный рынок вырос в цене примерно на 12%, тогда как размер маткапитала увеличивается лишь на 6,8%. Разрыв фактически вдвое превышает темп индексации.
«Доля тех, кто будет использовать эти средства для приобретения квартиры, вероятно, будет и дальше сокращаться», — прокомментировала ситуацию ведущий аналитик Циан Елена Бобровская. По ее словам, прежде около четверти российских семей направляли маткапитал на улучшение жилищных условий — в качестве части первоначального взноса либо для пополнения общего бюджета сделки. Однако снижение покупательной способности выплаты способно изменить эту пропорцию.
Отдельного внимания заслуживает ценовая динамика на юге страны. Краснодар и Ростов-на-Дону зафиксировали наименьший прирост стоимости вторичного жилья среди всех российских городов-миллионников по итогам третьего квартала 2026 года: в Краснодаре — 1%, в Ростове-на-Дону — 1,3%. Стоимость квадратного метра в кубанской столице достигла 160,2 тыс. руб., в донском — 148,6 тыс. руб. Именно эта сдержанная ценовая динамика и позволила двум южным городам оказаться в числе немногих, где индексация маткапитала в 2027 году хотя бы незначительно расширит жилищные возможности семей.