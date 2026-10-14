Покупательная способность маткапитала на Ставрополье упадет после индексации 2027 года
Несмотря на очередное повышение размера материнского капитала с 2027 года, реальный объем жилья, который семьи смогут приобрести на эти средства в Ставрополе, продолжит сокращаться. К такому выводу пришли аналитики Циан, изучившие динамику цен на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах в сопоставлении с темпами роста государственных семейных выплат.
С января 2027 года размер маткапитала при рождении первенца вырастет до 778,5 тыс. руб. — прибавка составит 49,6 тыс. руб. Выплата на второго ребёнка достигнет 1,02 млн руб., увеличившись на 65,5 тыс. руб. Прирост в обоих случаях — 6,8% относительно действующих в 2026 году значений. Напомним, что с 1 февраля текущего года сумма на первого ребенка уже была проиндексирована до 737,2 тыс. руб.
Тем не менее цены на вторичное жилье в большинстве российских городов за аналогичный период поднялись в среднем на 12%, вдвое опередив индексацию выплат. Именно этот разрыв и обусловил снижение фактической «метражной» ценности маткапитала.
В Ставрополе на обновленную сумму при рождении первого ребёнка можно будет приобрести лишь 6,4 кв. м вторичной недвижимости — на 0,3 кв. м меньше, чем годом ранее. Семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на 8,4 кв. м против нынешних 8,9 кв. м, то есть потеря составит 0,5 кв. м.
В целом по крупным городам страны картина схожая: в 2027 году на выплату за первенца в среднем удастся купить 4,9 кв. м жилья, за второго — 6,5 кв. м. Годом ранее эти показатели составляли 5,2 и 6,8 кв. м соответственно — таким образом, совокупная покупательная способность меры поддержки заметно снизилась.
Исключение составляет небольшая группа городов, где рост цен на жилье оказался минимальным — в пределах 1–6%. В их числе Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Новокузнецк, Тюмень и Кемерово. В этих агломерациях семьи в 2027 году смогут позволить себе чуть большую площадь, чем в 2026-м, однако выигрыш повсеместно не превышает одного квадратного метра.
Сложившаяся тенденция уже отражается на потребительском поведении. По данным исследования, около четверти российских семей в прошлом году направляли маткапитал на улучшение жилищных условий — в качестве первоначального взноса по ипотеке либо для пополнения бюджета на приобретение квартиры. Однако по мере того, как реальная стоимость выплаты в «метрах» продолжает убывать, интерес к такому варианту использования господдержки, по всей видимости, будет ослабевать.
«Несмотря на увеличение выплаты с 2027 года на 6,8%, ее покупательная способность в большинстве городов снизится. Доля тех, кто будет использовать эти средства для приобретения квартиры, вероятно, будет и дальше сокращаться», — прокомментировала ведущий аналитик Циан Елена Бобровская.