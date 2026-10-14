Покупательная способность маткапитала на Ставрополье упадет после индексации 2027 года

В Ставрополе на обновленную сумму при рождении первого ребёнка можно будет приобрести лишь 6,4 кв. м вторичной недвижимости — на 0,3 кв. м меньше, чем годом ранее. Семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на 8,4 кв. м против нынешних 8,9 кв. м, то есть потеря составит 0,5 кв. м.