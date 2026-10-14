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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Кавказ

Подросток на питбайке погиб после столкновения с КамАЗом на Ставрополье

В станице Подгорной Георгиевского округа 17-летний водитель питбайка погиб после столкновения с грузовиком КамАЗ с прицепом. Авария произошла сегодня около 16:00 на нерегулируемом перекрестке, сообщает пресс-служба Ставропольской госавтоинспекции.

Прокуратура Ставропольского края

По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток ехал по главной дороге. Водитель КамАЗа при проезде перекрестка не уступил ему дорогу, после чего транспортные средства столкнулись. Юношу доставили в реанимацию Георгиевской больницы. Он скончался от полученных травм.
Погибший был местным жителем и не имел права управления транспортным средством. Водитель грузовика прошел проверку: признаков опьянения у него не обнаружили.
Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии. О ее ходе сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Георгиевского округа, подполковник полиции Вячеслав Васильевич Чурбаков.
«По данному факту Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних», - сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Госавтоинспекция ранее сообщала о проблеме поездок несовершеннолетних на питбайках; встреча сотрудников проходила в Георгиевске с участием начальника отдела Вячеслава Чурбакова.
Станислав Маслаков