Подросток на питбайке погиб после столкновения с КамАЗом на Ставрополье
В станице Подгорной Георгиевского округа 17-летний водитель питбайка погиб после столкновения с грузовиком КамАЗ с прицепом. Авария произошла сегодня около 16:00 на нерегулируемом перекрестке, сообщает пресс-служба Ставропольской госавтоинспекции.
По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток ехал по главной дороге. Водитель КамАЗа при проезде перекрестка не уступил ему дорогу, после чего транспортные средства столкнулись. Юношу доставили в реанимацию Георгиевской больницы. Он скончался от полученных травм.
Погибший был местным жителем и не имел права управления транспортным средством. Водитель грузовика прошел проверку: признаков опьянения у него не обнаружили.
Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии. О ее ходе сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Георгиевского округа, подполковник полиции Вячеслав Васильевич Чурбаков.
«По данному факту Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних», - сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Госавтоинспекция ранее сообщала о проблеме поездок несовершеннолетних на питбайках; встреча сотрудников проходила в Георгиевске с участием начальника отдела Вячеслава Чурбакова.