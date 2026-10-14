Подросток на питбайке погиб после столкновения с КамАЗом на Ставрополье

По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток ехал по главной дороге. Водитель КамАЗа при проезде перекрестка не уступил ему дорогу, после чего транспортные средства столкнулись. Юношу доставили в реанимацию Георгиевской больницы. Он скончался от полученных травм.