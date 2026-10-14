В Минеральных Водах рассчитывают устранить неприятный запах за неделю
В Минеральных Водах рассчитывают решить проблему неприятного запаха в течение недели после запуска второго насосного агрегата на главной канализационной насосной станции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии.
По данным пресс-службы «Ставрополькрайводоканала», второй насосный агрегат ввели в эксплуатацию 13 октября. Его запуск позволит создать резерв мощности, снизить нагрузку на городскую систему водоотведения и улучшить экологическую обстановку в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Станция принимает сточные воды из Минераловодского округа, Железноводска и трех населенных пунктов Предгорного округа. Как отметил господин Владимиров, над ремонтом объекта работали несколько лет.