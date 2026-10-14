Выбор шире, условия интереснее: особые условия на покупку квартир в ЖК «Атлантис»
Скидка до 17% и рассрочка до 24 месяцев — условия, которые действуют ограниченное время. Для тех, кто присматривает квартиру с террасой у озера Кашкадан, сейчас особенно интересный момент: можно выбрать квартиру в проекте бизнес-класса на этапе строительства и воспользоваться действующими специальными условиями покупки.
АО ГК «Первый Трест», крупнейший застройщик Башкортостана по объёму текущего строительства, реализует в Сипайлово жилой комплекс «Атлантис». Шесть башен переменной этажности формируют новый архитектурный акцент района. А уже сегодня в проекте доступны квартиры с террасами, собственными палисадниками, двухуровневые форматы и другие авторские планировки.
Почему стоит обратить внимание на «Атлантис» именно сейчас
На этапе строительства у покупателя есть два ключевых преимущества: более широкий выбор квартир и специальные условия от застройщика.
Сейчас действуют скидки до 17%, а также рассрочка сроком до 24 месяцев. Такие предложения привязаны к определённому периоду продаж и не являются постоянными.
Первые литеры «Атлантиса» планируется завершить в IV квартале 2027 года. Поэтому сейчас можно выбирать квартиру на этапе строительства, пока в продаже ещё представлены наиболее интересные планировки и видовые варианты.
Доступные условия покупки
Скидка до 17% — предложение ограничено по срокам;
Рассрочка до 24 месяцев с ежемесячными платежами;
Трейд-ин — бесплатная помощь в продаже имеющейся квартиры;
возможность использовать материнский капитал;
потека от 20 ведущих банков.
Квартира с террасой — больше, чем просто квадратные метры
Одна из особенностей «Атлантиса» — квартиры с собственными открытыми террасами, ориентированными на озеро и парк Кашкадан.
Это пространство, которое можно использовать по-разному: устроить зону отдыха, поставить уличную мебель, создать небольшой зелёный уголок или просто наслаждаться видом и свежим воздухом. При этом количество квартир с террасами ограничено.
Ещё один редкий для Уфы формат — квартиры с собственным палисадником. Собственный вход с уровня земли и благоустроенная территория создают ощущение загородного дома, сохраняя преимущества городской жизни.
Для тех, кто ищет больше пространства, предусмотрены двухуровневые квартиры и планировки с мастер-спальнями. В проекте — крупноформатные окна, просторные кухни-гостиные, гардеробные и гостевые санузлы.
Всего представлено более 40 авторских планировок площадью от 27 до 100 кв. м — от компактных студий до просторных семейных резиденций.
Архитектура, которая работает на образ жизни
«Атлантис» состоит из шести башен переменной этажности — от 9 до 32 этажей. Архитектурную концепцию разработало бюро R1, вдохновившись природными образами: композиция зданий напоминает деревья, уходящие корнями в землю.
Внутренние дворы очередей соединяют парящие мосты, формируя цельную архитектурную среду.
Благоустройство разделено на два уровня.
Первый — открытый городской. Здесь предусмотрены арт-объекты, фонтаны, кафе и общественные пространства, которые визуально и функционально продолжают территорию парка Кашкадан.
Второй — приватный. Это пространство только для жителей комплекса: двор-сад, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и барбекю.
Продуманы и повседневные детали: гранд-холл с кофейной станцией, консьерж-сервис, колясочные, велосипедные и кладовые.
Надёжность застройщика
За плечами ГК «Первый Трест» — 17 реализованных объектов в историческом и географическом центре Уфы и более 800 000 кв. м жилья, введённого в эксплуатацию.
Сегодня в строительстве компании задействовано более 1 000 специалистов, а жилые комплексы аккредитованы в 22 ведущих банках страны.
В декабре 2025 года ГК «Первый Трест» была признана «Девелопером года» в Республике Башкортостан.
Сипайлово: всё необходимое рядом
«Атлантис» расположен в Сипайлово — районе с уже сформированной городской инфраструктурой.
Рядом находятся школы, детские сады, магазины, кафе и медицинские учреждения. А непосредственная близость к озеру Кашкадан и парку открывает возможности для прогулок, спорта и отдыха у воды.
Такое сочетание — развитая инфраструктура, природное окружение и современные форматы жилья — делает локацию привлекательной как для собственного проживания, так и для тех, кто рассматривает квартиру как долгосрочный актив.
Сейчас — время выбирать
В «Атлантисе» есть форматы, которые сложно заменить стандартной квартирой: террасы с видами на Кашкадан, собственные палисадники, двухуровневые квартиры и более 40 вариантов планировок.
При этом действуют скидки до 17% и рассрочка до 24 месяцев — условия ограничены по срокам.
Если важны выбор квартиры, этаж, вид из окон и особый формат пространства, сейчас можно подобрать вариант на этапе строительства, пока выбор ещё максимально широк.
АО ГК «Первый Трест» Застройщик: АО СЗ АТЛАНТИС Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.Реклама