Микрорайон «Самолет» вошел в ТОП-5 новостроек Краснодарского края по потребительским качествам
Микрорайон «Самолет» строительной компании DOGMA вошел в пятерку лучших новостроек Краснодарского края по потребительским качествам рейтинга Единого ресурса застройщиков.
Высокая позиция подтверждает качество жилой среды, продуманность инфраструктуры и комплексный подход девелопера к созданию комфортных условий для жизни.
Рейтинг новостроек ЕРЗ.РФ учитывает комплекс характеристик жилых проектов, в том числе архитектурные решения, благоустройство, безопасность и обеспеченность социальной и коммерческой инфраструктурой.
«Сегодня задача девелопера – не просто построить жилье, а создать среду, которая будет полноценно функционировать и развиваться вместе с городом. Это требует системного подхода: от планирования социальной инфраструктуры до создания общественных пространств и развития транспортной сети. Именно так мы подходим к реализации «Самолета». Для нас важно, чтобы за масштабом проекта стояло реальное качество жизни людей», – отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.
DOGMA возводит «Самолет» на Западном обходе Краснодара. Это проект комплексного развития территории, признанный самым масштабным в стране по версии ЕРЗ. Площадь микрорайона составит 163 га. Здесь предусмотрено строительство 70 многоквартирных домов, десяти детских садов и четырех школ.
Всего в микрорайоне смогут жить более 34 тысяч семей. Это масштабный жилой массив, требующий не только развитого внутреннего наполнения, но и удобной логистики с основной частью города. Для этого девелопер продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры микрорайона.
Осенью компания завершила реконструкцию въезда на дублер Западного обхода Краснодара. Участок протяженностью около 150 метров расширили до четырех полос движения: двух для въезда и двух для выезда. Работы выполнены за счет собственных средствдевелопера.
Обновление дороги направлено на повышение пропускной способности участка и удобства передвижения жителей.
«Самолет» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Застройщики входят в ГК Догма
Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Застройщики входят в ГК Догма
Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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