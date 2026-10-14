Глава Дагестана уволил представителей республики в четырех регионах

Некоторые представители работали в регионах много лет. Представительство Дагестана в Брянской области открылось в сентябре 2014 года, а его представителем на общественных началах стал Алим Султанов. В 2024 году он участвовал во встрече прокуратуры Брянской области с национальными и религиозными объединениями. В июле 2026 года местная газета сообщала о награждении господина Султанова медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» за содействие задачам военной операции. Эти публикации подтверждают его публичную деятельность, но не объясняют нынешнее решение правительства.