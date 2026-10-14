Глава Дагестана уволил представителей республики в четырех регионах
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов прекратил полномочия представителей республики на общественных началах в Тюменской, Ульяновской и Брянской областях, а также в Красноярском крае. Постановление касается Яраги Курбанова, Магомеднаби Муслимова, Алима Султанова и Руслана Талибова. Сообщение об этом 14 октября опубликовала пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.
Публично названную причину отставок власти не приводили. В сообщениях нет объяснений, связаны ли решения с завершением работы представителей, пересмотром системы взаимодействия с землячествами или другими кадровыми изменениями.
Некоторые представители работали в регионах много лет. Представительство Дагестана в Брянской области открылось в сентябре 2014 года, а его представителем на общественных началах стал Алим Султанов. В 2024 году он участвовал во встрече прокуратуры Брянской области с национальными и религиозными объединениями. В июле 2026 года местная газета сообщала о награждении господина Султанова медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» за содействие задачам военной операции. Эти публикации подтверждают его публичную деятельность, но не объясняют нынешнее решение правительства.
Кадровое решение последовало за перестановками в руководстве республики. 1 октября глава Дагестана Федор Щукин освободил Муслима Телякавова от обязанностей вице-премьера; в тот же день Магомеда Чиркиева назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства. На следующий день Магомед Рамазанов назначил Муслима Телякавова своим советником. Эти события показывают, что кабмин обновлял состав руководства, однако опубликованные сведения не связывают октябрьские кадровые решения с прекращением полномочий четырех региональных представителей.