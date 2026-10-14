T2 признан лидером по покрытию сети в Ставропольском крае – исследование DMTel
T2 стал лидером по уровню покрытия в Ставропольском крае среди операторов «большой четверки». К такому выводу пришли эксперты независимой компании DMTel. Специалисты провели комплексное исследование мобильной связи в крупных городах региона и на автомобильных дорогах, проанализировав непрерывность покрытия и уровень сигнала на маршрутах.
В июне 2026 года независимая компания DMTel провела драйв-тесты мобильной связи в Ставропольском крае. Замеры прошли в 11 городах: Ставрополе, Буденновске, Георгиевске, Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Лермонтове, Минеральных Водах, Невинномысске, Пятигорске и Михайловске, а также на автомобильных дорогах региона, которые соединяют ключевые агломерации.
При оценке специалисты учитывали параметры, необходимые для подключения к сети LTE, и долю пути, на которой был доступен устойчивый сигнал. Общая протяженность маршрута при этом превысила 2 000 километров с охватом населения более 1,15 млн человек.
По результатам исследования T2 занял первое место по уровню покрытия среди операторов «большой четверки». Сеть компании охватывает более 99% населения края. Кроме того, у T2 было зафиксировано наименьшее количество зон с нестабильным сигналом, чем у остальных участников замеров.
Высокие оценки стали результатом системной и последовательной работы оператора по развитию технической инфраструктуры в Ставропольском крае. С начала 2026 года инженеры T2 обновили действующее оборудование, усилили покрытие и запустили новые базовые станции во всех городах и девяти районах региона. Отдельное внимание специалисты уделили популярным городским и туристическим локациям: модернизирована инфраструктура в районе Городского парка в Минеральных Водах, парка Победы в Ставрополе, Курортного парка в Железноводске и в центральной части Ессентуков, в Пятигорске сеть улучшили у термальных источников, озера Провал и санаториев.
Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:
«Результаты исследования DMTEL подтверждают высокую экспертизу T2 в строительстве и модернизации сети. Спустя всего полтора года после запуска коммерческих операций в Ставропольском крае компания уже задает высокий стандарт качества мобильной связи в регионе, развивая покрытие с учетом особенностей каждой территории: в курортных городах и отдаленных населенных пунктах, в ключевых транспортных хабах и на трассах, а также на участках со сложным рельефом и перепадами высот. К старту коммерческих операций мы вложили в строительство сети 8 млрд рублей: эти инвестиции стали технологическим фундаментом для дальнейшего совершенствования инфраструктуры. Независимая оценка экспертов позволяет увидеть итог большой работы на уровне конкретных измерений и подтверждает, что комплексный подход помогает предвосхищать пользовательские ожидания и обеспечивать жителям региона качественную связь на всей территории».
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