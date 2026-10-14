T2 признан лидером по покрытию сети в Ставропольском крае – исследование DMTel

«Результаты исследования DMTEL подтверждают высокую экспертизу T2 в строительстве и модернизации сети. Спустя всего полтора года после запуска коммерческих операций в Ставропольском крае компания уже задает высокий стандарт качества мобильной связи в регионе, развивая покрытие с учетом особенностей каждой территории: в курортных городах и отдаленных населенных пунктах, в ключевых транспортных хабах и на трассах, а также на участках со сложным рельефом и перепадами высот. К старту коммерческих операций мы вложили в строительство сети 8 млрд рублей: эти инвестиции стали технологическим фундаментом для дальнейшего совершенствования инфраструктуры. Независимая оценка экспертов позволяет увидеть итог большой работы на уровне конкретных измерений и подтверждает, что комплексный подход помогает предвосхищать пользовательские ожидания и обеспечивать жителям региона качественную связь на всей территории».