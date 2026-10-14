Микрорайон «Самолет» вошел в ТОП-5 новостроек Краснодарского края по потребительским качествам

«Сегодня задача девелопера – не просто построить жилье, а создать среду, которая будет полноценно функционировать и развиваться вместе с городом. Это требует системного подхода: от планирования социальной инфраструктуры до создания общественных пространств и развития транспортной сети. Именно так мы подходим к реализации «Самолета». Для нас важно, чтобы за масштабом проекта стояло реальное качество жизни людей», – отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.