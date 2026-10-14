В Новороссийске ожидается ухудшение погоды

В Новороссийске 15 и 16 октября ожидается ухудшение погоды. В городе пройдут сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.