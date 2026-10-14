В Новороссийске ожидается ухудшение погоды
В Новороссийске 15 и 16 октября ожидается ухудшение погоды. В городе пройдут сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.
По данным Краснодарского ЦГМС, 15–16 октября местами в Краснодарском крае в целом ожидается комплекс метеорологических явлений, в том числе ливень, град и ветер до 20 м/с.