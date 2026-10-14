УЗПМ принял участие в главной дорожной выставке России
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – принял участие в XIII Международной специализированной выставке «Дорога 2026» в Краснодаре. Предприятие представило линейку противогололедных материалов и моющих средств для круглогодичного ухода за дорожной инфраструктурой, сделав акцент на технологиях, адаптированных к специфике южного климата.
Зимний сезон в Краснодарском крае отличается высокой влажностью, постоянными переходами температуры через ноль, дождями и слякотью. При малейшем ночном похолодании мокрое полотно мгновенно покрывается коркой льда, а особую сложность для дорожников представляют редкие, но неожиданные залповые снегопады. В таких погодных условиях возрастает значение превентивной обработки дорог и применения противогололедных материалов, отвечающих требованиям действующих ГОСТов.
На выставке завод продемонстрировал комплексный подход к зимней уборке с использованием жидких, твердых и комбинированных составов. Жидкие материалы позволяют обработать полотно заблаговременно, еще до начала снегопада или заморозка: тонкая пленка состава препятствует образованию наледи и не дает мокрому снегу прикатываться колесами транспорта. Для теплого времени года УЗПМ представил шампунь для дорожных покрытий, который эффективно устраняет масляные пятна, копоть и сезонную грязь.
«Специфика региона требует быстрой реакции, ведь при высокой влажности и ветре мокрая трасса превращается в каток буквально за считаные минуты, – отметил заместитель директора по оптовым продажам ТД «УЗПМ» Рудольф Пономарев. – Надежным решением в таких условиях становится именно превентивная обработка и комплексный подход, позволяющий в зависимости от прогноза гибко сочетать жидкие, комбинированные и твердые материалы. В крае уже есть успешный практический опыт использования нашей продукции – «Бионорд» на протяжении нескольких лет применялся подрядчиками на региональных дорогах и обеспечивал безопасность движения на объектах зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи».
Практика использования продукции УЗПМ на олимпийских объектах и трассах Краснодарского края подтвердила стабильную работу современных многокомпонентных составов в условиях переменчивого приморского климата. Сегодня география поставок продукции завода охватывает более 50 субъектов страны, включая федеральные автомагистрали, крупные административные центры и ключевые объекты транспортной инфраструктуры.
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