УЗПМ принял участие в главной дорожной выставке России

«Специфика региона требует быстрой реакции, ведь при высокой влажности и ветре мокрая трасса превращается в каток буквально за считаные минуты, – отметил заместитель директора по оптовым продажам ТД «УЗПМ» Рудольф Пономарев. – Надежным решением в таких условиях становится именно превентивная обработка и комплексный подход, позволяющий в зависимости от прогноза гибко сочетать жидкие, комбинированные и твердые материалы. В крае уже есть успешный практический опыт использования нашей продукции – «Бионорд» на протяжении нескольких лет применялся подрядчиками на региональных дорогах и обеспечивал безопасность движения на объектах зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи».