«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 180
Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о выставка InterCHARM 2026, на которой игроки российской индустрии красоты представят свою продукцию.
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Изящный флакон духов или баночка крема с лаконичной этикеткой — это лишь оболочка, а за ней — целая производственная цепочка и вечный поиск. Разработка формулы, подбор активных ингредиентов, лабораторные испытания и выпуск продукта. Российская индустрия красоты уже давно стремится самостоятельно собрать все звенья этой цепи, от сырья до бренда.
Как это устроено и какую роль в этом играют региональные предприятия, покажет выставка InterCHARM 2026.
С 14 по 17 октября в «Крокус ЭКСПО» свою продукцию, научные разработки, упаковку и контрактные производства представят компании из 39 регионов страны.
Создать собственный косметический бренд сегодня — это лишь полдела. Дальше вопросы посложнее. Где производить продукт, как найти дистрибутора и договориться с крупной торговой сетью, добившись внимания покупателя.
Маркетплейсы, конечно, помогают. По данным аналитиков Easy commerce, в первом полугодии продажи косметики на Ozon подскочили на 70%, а на Wildberries — почти на 40% год к году.
Однако выход на площадки не гарантирует взрывных продаж. За год средняя доля удержаний маркетплейсов в бьюти-категории выросла с 20% до 40%. На возможности продавцов влияют и внешние факторы, от геополитики до ограничений складской инфраструктуры.
Деловая программа выставки посвящена в том числе и этим вопросам. Еще одна из целей Intercharm — показать, что бьюти-сегмент развивается и за пределами столицы: в лабораториях Академгородка, на побережье Белого моря, на Урале, Алтае и Дальнем Востоке. Это направление связано с нацпроектом «Новые материалы и химия», который поддерживает развитие малотоннажной химии и замещение критически важных химических продуктов.
При этом Intercharm остается международной площадкой: зарубежные экспозиции представят 29 стран, в их числе Китай, Южная Корея, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и США.