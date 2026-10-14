«Стать коммерсантом»

Деловая программа выставки посвящена в том числе и этим вопросам. Еще одна из целей Intercharm — показать, что бьюти-сегмент развивается и за пределами столицы: в лабораториях Академгородка, на побережье Белого моря, на Урале, Алтае и Дальнем Востоке. Это направление связано с нацпроектом «Новые материалы и химия», который поддерживает развитие малотоннажной химии и замещение критически важных химических продуктов.