«Мы — консерваторы, любим общаться с клиентами»

— В первое время у нас на обслуживании были в основном те клиенты, которые имели деловые связи с федеральными клиентами Фора-Банка. Этот период давно прошел, хотя с теми, первыми клиентами мы до сих пор не расстались. Точнее, они с нами! Сейчас наш основной фокус — малый и средний бизнес. Крупные компании чаще работают с федеральными банками, у которых другие возможности по фондированию и финансированию масштабных проектов.