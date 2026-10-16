«Мы — консерваторы, любим общаться с клиентами»
Сергей Талов, управляющий ярославским филиалом Фора-Банка — о трансформации регионального банковского бизнеса, кредитовании МСБ и конкуренции с крупнейшими игроками
За 20 лет работы в Ярославской области Фора-Банк прошел путь от одной точки обслуживания до сети из 12 офисов в трех городах. Сегодня его фокус — малый и средний бизнес, которому нужны не только финансирование, но и индивидуальные решения в условиях дорогих кредитов, неплатежей и высокой неопределенности. В интервью «REVIEW.Ярославль» руководитель ярославского филиала банка Сергей Талов — о том, как региональному игроку конкурировать с крупнейшими финансовыми организациями, работать под санкционным давлением и развивать бизнес, не теряя главного преимущества — понимания клиента.
— Ярославскому филиалу Фора-Банка исполняется 20 лет. Вы работаете здесь со дня основания, а руководите с 2010 года. Как за это время изменились банк и его региональная модель?
— Когда я пришел, у нас была одна точка, затем стало две. Сейчас в зоне ответственности филиала 12 точек: в Ярославле, Рыбинске и Иванове. Банк вырос и по клиентской базе, и по капиталу, и по географии присутствия.
Многое меняется и в способах оказания услуг, в сервисах. Мы последовательно развиваем цифровые сервисы, мобильное приложение, дистанционное взаимодействие. Но для нас цифровизация — прежде всего способ сделать обслуживание удобнее и быстрее, а не замена человеческого участия. Мы сохраняем индивидуальный подход, особенно там, где стандартного решения недостаточно. Каждый наш клиент знает, что в Фора-Банке его встретят внимательные и доброжелательные люди, выслушают и постараются решить его задачи.
АКБ «Фора-банк» (АО) — российский универсальный банк, основанный в 1992 году, генеральная лицензия Банка России №1885. Активы банка на 1 сентября 2026г. составили 95,5 млрд руб., капитал — 13,34 млрд руб. По размеру активов банк занял 67-е место в России, по размеру собственного капитала — 83-е*.
— Изменился и сам ярославский бизнес. С какими компаниями вы работали в начале и кто сегодня составляет основу клиентской базы?
— В первое время у нас на обслуживании были в основном те клиенты, которые имели деловые связи с федеральными клиентами Фора-Банка. Этот период давно прошел, хотя с теми, первыми клиентами мы до сих пор не расстались. Точнее, они с нами! Сейчас наш основной фокус — малый и средний бизнес. Крупные компании чаще работают с федеральными банками, у которых другие возможности по фондированию и финансированию масштабных проектов.
Но вокруг крупного бизнеса есть целая инфраструктура небольших компаний: подрядчики, поставщики, предприятия общественного питания и другие участники цепочек. Им нужны не только кредитные продукты, но и помощь в решении повседневных финансовых задач, деятельное участие в развитии.
У небольшого предприятия зачастую нет собственного юридического, аудиторского или комплаенс-подразделения. Поэтому предпринимателю важно получить консультацию, разобраться в требованиях банка и избежать проблем при расчетах. И мы стараемся учитывать эту потребность, как консерваторы, любим общаться с клиентами.
Мы не принимаем решения за предпринимателя. Но можем обратить его внимание на риски, предложить проверить контрагента или оценить последствия определенного решения.
— То есть клиент приходит в Фора-Банк не только за деньгами, но и за решением конкретной задачи. Что сегодня чаще всего стоит за обращением в банк?
— Запросы разные: кому-то необходимо финансирование, кому-то — удобное обслуживание, кому-то — разобраться в ситуации. Наша задача — понять, что именно нужно клиенту, и предложить подходящее решение.
Мы не ограничиваемся автоматическим скорингом. Система дает решение, но не учитывает нюансы. Например, сезонной компании можно предложить график погашения, который учитывает особенности ее денежных потоков. Ситуации у клиентов бывают похожими, но не бывает одинаковых. Поэтому все они требуют внимательного подхода и отдельного решения. Вот за этим и приходят наши клиенты в Фора-Банк.
Кредитный портфель на 1 сентября 2026г. составил 57,3 млрд руб., 30-е место в России*.
— Насколько такой подход востребован сейчас, когда стоимость финансирования остается высокой? Как вы оцениваете состояние регионального бизнеса?
— Сейчас за кредитами очередь не стоит. Несмотря на положительные показатели в федеральной статистике, в повседневной работе мы пока не видим существенного оживления инвестиционной активности в регионе.
Основной спрос связан с пополнением оборотных средств и закрытием кассовых разрывов.
Новые инвестиционные проекты предприниматели просчитывают очень осторожно. Многие проекты теряют экономический смысл при ставках по кредитам, которые определяются нынешней ситуацией.
Бизнес часто сталкивается с проблемами, когда контрагенты задерживают платежи, возникают споры, исполнительные производства и судебные разбирательства. Предприятия продолжают работать, но условия непростые. Поэтому при оценке заемщика важно смотреть не только на отчетность, но и на то, как устроены его расчеты, кто платит ему деньги и насколько устойчивы деловые связи.
— При такой осторожности заемщиков где вы видите потенциал для роста? Есть ли отрасли, которым сегодня готовы уделять больше внимания?
— Потенциал есть, к примеру, в строительстве, если проект правильно структурирован, а объект расположен в востребованной локации. Работают и подрядчики, связанные со строительными компаниями: у некоторых из них есть подтвержденный объем заказов на месяцы вперед.
При этом мы стараемся не допускать чрезмерной концентрации кредитного портфеля в одной отрасли. Если значительная часть выдач приходится на строительство, риски становятся зависимыми от состояния всего сектора. Поэтому важно распределять портфель между разными направлениями.
Нам комфортно работать с предпринимателями, которые хорошо понимают свой бизнес и отвечают за свои обязательства. При этом компания не обязательно должна быть максимально цифровизированной. Встречаются предприятия с привычными бумажными процессами, которые устойчиво работают и четко выполняют договоренности. Для банка важно разобраться в реальном положении бизнеса, а не оценивать его только по внешним признакам.
— В такой модели банку приходится конкурировать с крупными игроками не только ставками, но и сервисом. В чем ваше преимущество?
— Фора-Банк не диктует единых решений по всей сети, как это делают крупные банки. Мы можем принимать решения с учетом региональной специфики. Например, условия по отдельным продуктам и валютным операциям могут различаться в Ярославле, Рыбинске и Иванове. Мы ориентируемся на локальный рынок, анализируем предложения конкурентов и потребности клиентов.
Физическое присутствие тоже остается важным и для физических лиц, и для юридических. Офисы Фора-Банка в торговых центрах позволяют быть в буквальном смысле ближе к клиентам и обеспечивают дополнительный поток обращений. При этом сеть должна развиваться обоснованно: мы оцениваем локацию, потребность в обслуживании и то, насколько новая точка расширит наше покрытие. В этом году рассматриваем возможность открытия еще одного офиса.
Важна и продуктовая работа: мы развиваем вклады, карточные предложения, эквайринг, сервисы для работы с недвижимостью и решения для бизнеса. Исторически у банка есть компетенции в сопровождении сделок с недвижимостью, в том числе сложных. Это направление востребовано как у профессиональных участников рынка, так и у их клиентов.
Розничный кредитный портфель на 1 сентября 2026г. составил 5,4 млрд руб., 60-е место в России. Вклады физических лиц — 47,4 млрд руб., 37-е место в России*.
— Пять лет назад вы отдельно отмечали выгодные курсы валют. Насколько это преимущество сохраняется сейчас и что изменилось в спросе?
— Конкуренция стала значительно жестче. Мы отслеживаем рыночные предложения и стараемся входить в число банков с наиболее привлекательными курсами. При этом важно учитывать не только сам курс, но и наличие банкнот нужного номинала и состояния.
Доллар остается востребованной валютой. Спрос на юань тоже есть, в том числе в связи с поездками. Клиенты могут обращать внимание даже на состояние купюр: например, для поездок за рубеж некоторые предпочитают новые, неповрежденные банкноты. Поэтому валютное направление требует постоянного внимания к рынку и запросам клиентов.
— В стратегии Фора-Банка обозначена цель стать более заметным игроком на финансовом рынке. Как вы понимаете ее применительно к региональному бизнесу?
— Один из ориентиров для федерального Фора-Банка — войти в топ-50 российских банков по активам. Задача на мой взгляд достижима, если учесть, что за относительно недолгую историю своего существования по активам мы поднялись со 130-го места до 67-го. Рост предполагается обеспечивать за счет расширения клиентской базы, развития продуктов, в том числе в направлении банковских гарантий.
При этом география обслуживания уже не ограничивается регионами, где есть наши офисы. У Фора-Банка широкая федеральная сеть в 19 регионах России. Это дает возможность работать с компаниями из разных частей России, кроме того, мы используем дистанционные инструменты, можем удаленно организовать взаимодействие с клиентом и осмотр залога. Это позволяет расширять бизнес без обязательного физического присутствия в каждом регионе.
— При этом на банковском рынке есть внешние ограничения: санкции, требования регулятора, качество заемщиков. Что из этого сегодня сильнее влияет на работу?
— Все перечисленное требует внимания. Качество заемщиков напрямую влияет на риски и финансовый результат. Регуляторные требования постоянно меняются, и банку необходимо своевременно адаптировать процессы.
Санкции повлияли на отдельные направления международных расчетов и работу некоторых сервисов. Например, «Золотая корона» ограничила свою работу, тогда как иные способы переводов сохранились. Внешнеэкономическая деятельность клиентов продолжается, но маршруты расчетов и требования к проверкам стали сложнее.
Каждую операцию мы рассматриваем индивидуально: имеет значение страна, контрагент, характер поставки и вся цепочка участников. Важно оценить санкционные риски и соответствие требованиям, прежде чем проводить платеж.
— С февраля этого года Фора-Банк работает с клиентами на АУСН. Насколько востребован этот налоговый режим среди предпринимателей?
— Часть предпринимателей пробует режим, но выраженного спроса на него мы пока не видим. Для некоторых компаний он не подходит по параметрам бизнеса, в том числе из-за ограничений по выручке.
У АУСН есть своя целевая аудитория, и режим может найти ее постепенно. При этом предприниматели обращаются к нам в банк за разъяснениями и оценкой последствий перехода. Мы можем обозначить риски и подсказать, на что обратить внимание, но окончательное решение остается за клиентом.
— Фора-Банк входит в финансовый контур группы «Ташир». Что дает эта связь и насколько самостоятельна стратегия банка?
— Принадлежность к группе — часть нашего делового контекста, но развитие банка не сводится к обслуживанию ее предприятий. Мы востребованы и за пределами этого контура. Продолжая обслуживать компании группы, мы успешно развиваем работу с внешними клиентами.
— Банк участвует в региональных социальных и образовательных проектах. Как вы оцениваете их результат: это вклад в развитие региона или часть деловой стратегии?
— Для нас это социальная ответственность и возможность сделать что-то полезное. В социальных проектах есть конкретный результат для людей, хотя измерить его только коммерческими показателями сложно.
Мы участвуем в инициативах для школьников, студентов и старшего поколения. В частности, поддерживаем проекты по финансовой и цифровой грамотности. Дети учатся распознавать мошеннические схемы и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. Для людей старшего поколения тоже важно понимать, как защитить свои деньги и пользоваться современными инструментами.
Мы убеждаемся, что через такие проекты растет уважение к банку, расширяется и молодеет наша розничная клиентская база. Ещё около десяти лет назад пенсионеры составляли примерно 70% нашего портфеля вкладов, сейчас доля работающего населения выше 50%.
— Социальные проекты связаны с людьми, как и кадровая политика. Как удается удерживать сотрудников на рынке, где банки конкурируют за специалистов?
— В ярославском филиале Фора-Банка работает около 150 человек, текучесть кадров — менее 9%. Конкуренция за специалистов со стороны крупных банков есть. Поэтому принципиально не только предлагать работникам рыночные условия, но и создавать среду, в которой людям комфортно работать и понятно, ради чего они решают свои профессиональные задачи. Сотрудникам важно понимать стратегию банка, видеть направление его развития и чувствовать себя частью команды. Здесь имеют значение не только уровень оплаты и премирование по результатам, но также социальный пакет, включая ДМС, и комфортная рабочая атмосфера.
По отношению к коллективу работают ровно такие же принципы, которые важны и для наших клиентов – внимательность и сопричастность на деле, а не на словах. Наш слоган: «Выигрываем вместе!» – не просто красивая фраза, он отражает нашу суть.
*По данным banki.ru