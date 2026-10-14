Мелкий шрифт обошелся страховой компании на Ставрополье в полмиллиона рублей
Жительница Ставропольского края добилась через суд возврата полумиллиона рублей, которые страховая компания без ее ведома зачислила в счет взноса по новому полису. Как сообщила пресс-служба судебной системы региона, ключевую роль в деле сыграло существенное расхождение между экземплярами одного и того же заявления, хранившимися у каждой из сторон.
Женщина заключила со страховщиком договор накопительного страхования жизни сроком на пять лет. Условия полиса предусматривали возврат страховой суммы в размере 1 млн руб. по истечении срока действия документа при условии, что страховой случай так и не наступит. Когда пятилетний период завершился, компания перечислила застрахованной лишь половину — 500 тыс. руб., не предоставив развернутых объяснений.
В ходе судебного разбирательства выяснились обстоятельства, ставшие центральными для всего процесса. Заявление на страховую выплату, находившееся в архиве организации, разительно отличалось от аналогичного документа на руках у клиентки. В версии страховщика убористым, трудночитаемым шрифтом содержалась оговорка: застрахованная якобы добровольно направляет 500 тыс. руб. в качестве первоначального взноса по очередному договору. Помимо этого, согласно условиям нового полиса — с которым женщина, по ее словам, никогда не была ознакомлена, — она была обязана ежегодно перечислять страховщику по 187,5 тыс. руб. вплоть до 2029 года.
Суд квалифицировал подобную практику как основание для признания сделки недействительной. В пользу истицы были взысканы: удержанные 500 тыс. руб., начисленные пени, денежная компенсация морального ущерба, штраф в размере половины присужденной суммы, а также проценты за период неправомерного распоряжения чужими средствами.