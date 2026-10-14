Мелкий шрифт обошелся страховой компании на Ставрополье в полмиллиона рублей

В ходе судебного разбирательства выяснились обстоятельства, ставшие центральными для всего процесса. Заявление на страховую выплату, находившееся в архиве организации, разительно отличалось от аналогичного документа на руках у клиентки. В версии страховщика убористым, трудночитаемым шрифтом содержалась оговорка: застрахованная якобы добровольно направляет 500 тыс. руб. в качестве первоначального взноса по очередному договору. Помимо этого, согласно условиям нового полиса — с которым женщина, по ее словам, никогда не была ознакомлена, — она была обязана ежегодно перечислять страховщику по 187,5 тыс. руб. вплоть до 2029 года.