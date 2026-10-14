Ростовской фирме разрешили использовать «БЦПЭ» в названиях скважинных насосов

В удовлетворении иска ООО «Регион ДП» отказано в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Если решение не будет оспорено или останется в силе, ростовская компания сможет продолжить продажу насосов с использованием стандартной технической маркировки.