Ростовской фирме разрешили использовать «БЦПЭ» в названиях скважинных насосов
Суд отказал ООО «Регион ДП» в иске к поставщику насосов ООО «Искра Юг»
Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска подмосковному ООО «Регион ДП» к местному поставщику насосного оборудования ООО «Искра Юг». Истец требовал запретить ответчику использовать аббревиатуру «БЦПЭ» в названиях бытовых скважинных насосов, ссылаясь на нарушение прав на товарный знак № 1147875. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, ООО «Регион ДП», занимающееся оптовыми поставками оборудования, является правообладателем словесного товарного знака «БЦПЭ», зарегистрированного для товаров 7 класса МКТУ (включая насосы). По версии истца, ответчик незаконно использовал тождественное обозначение для индивидуализации своей продукции на маркетплейсе Ozon и собственном сайте iskraug.ru. В иске фигурировали 23 ссылки на карточки товаров, в названиях которых присутствовала спорная аббревиатура.
ООО «Искра Юг» не согласилось с претензиями. Компания заявила, что буквосочетание «БЦПЭ» (бытовой центробежный погружной электронасос) является общепринятой технической аббревиатурой, описывающей тип товара, и не выполняет функцию индивидуализации бренда. Ответчик также указал, что истец не доказал наличие вероятности смешения товаров у потребителей.
Суд согласился с тем, что аббревиатура носит описательный характер. Правообладатель не вправе монополизировать общеупотребимые технические термины, если их использование не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя.
Также суд установил, что на доступных для осмотра страницах сайта ответчика товарный знак истца № 1147875 фактически не размещался. Продукция предлагалась под наименованием «Насосы скважинные центробежные Усадьба». Доказательств того, что потребитель может спутать подмосковного правообладателя с ростовским продавцом, представлено не было.
Суд также отметил, что требование «признать действия незаконными» не является самостоятельным способом защиты прав в рамках искового производства о защите товарных знаков.
В удовлетворении иска ООО «Регион ДП» отказано в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Если решение не будет оспорено или останется в силе, ростовская компания сможет продолжить продажу насосов с использованием стандартной технической маркировки.