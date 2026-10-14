Суд отказал Ростову в передаче иска о сносе автосалона области

Апелляционный суд встал на сторону Министерства имущественных отношений области и Юг-Моторса, которые возражали против замены. Судьи указали, что договор аренды участка был прекращён Департаментом ещё в 2013 году, а статус сторон в этом конфликте закреплён вступившими в силу судебными актами. Кроме того, суд сослался на Областной закон № 263-ЗС от 20.02.2025: согласно части 2 статьи 7 этого закона, права и обязанности арендодателя по договорам, заключённым до 01.01.2025, остаются у органов местного самоуправления.