Суд отказал Ростову в передаче иска о сносе автосалона области
Суд отказал ДИЗО Ростова в передаче прав на снос автосалона Юг-Моторс
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ДИЗО Ростова-на-Дону в передаче Министерству имущественных и земельных отношений Ростовской области права требовать сноса автосалона компании «Юг-Моторс» — городская администрация остается истцом в деле, которое длится с 2012 года. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
Спор вокруг земельного участка площадью 18 638 кв. м на 1-м Машиностроительном переулке, 1, продолжается более 13 лет. В 2013 году Арбитражный суд Ростовской области обязал первоначального арендатора — ООО ПКФ Донжилстрой — снести проходную и склад. В 2014 году это решение отменили: за Донжилстрой признали право собственности на проходную, а склад был признан отсутствующим.
После нескольких пересмотров в 2019 году суд обязал ООО «Юг-Моторс» — правопреемника Донжилстроя — снести три объекта: автосалоны (литеры АА и АБ) и автомалярный цех (литера АВ) общей площадью более 6,4 тыс. кв. м. В 2020 году Верховный суд РФ отказался пересматривать это решение.
В мае 2026 года ДИЗО обратился в суд с заявлением о замене взыскателя, сославшись на Областной закон № 251-ЗС от 28.12.2024, по которому полномочия по распоряжению неразграниченными землями перешли от муниципалитета к региональному Минимуществу. Городские власти настаивали, что именно областное ведомство теперь является надлежащим истцом по требованию об освобождении участка.
Апелляционный суд встал на сторону Министерства имущественных отношений области и Юг-Моторса, которые возражали против замены. Судьи указали, что договор аренды участка был прекращён Департаментом ещё в 2013 году, а статус сторон в этом конфликте закреплён вступившими в силу судебными актами. Кроме того, суд сослался на Областной закон № 263-ЗС от 20.02.2025: согласно части 2 статьи 7 этого закона, права и обязанности арендодателя по договорам, заключённым до 01.01.2025, остаются у органов местного самоуправления.
Определение Арбитражного суда Ростовской области от 30.07.2026 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ДИЗО — без удовлетворения. Истцом в деле о сносе зданий на Машиностроительном переулке по-прежнему остаётся городская администрация. Постановление вступает в силу со дня принятия.