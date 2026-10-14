Оборудование спиртовой мануфактуры во Владикавказе распродадут за 36,3 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Первая спиртовая мануфактура» выставил на открытый аукцион единым лотом 551 позицию производственного и промышленного оборудования. Начальная цена — 36,25 млн руб., задаток — 7,25 млн руб., шаг торгов — 1,81 млн руб., следует из данных Федресурса.
Имущество заложено ООО «Солидарность-Риелт». Заявки принимаются с 19 октября по 23 ноября, аукцион назначен на 27 ноября. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения предложения управляющего и рассчитаться в течение 30 дней после подписания. Осмотр возможен во Владикавказе, на площадке по улице Тельмана, 82б. Полный перечень оборудования приложен к сообщению о торгах.
Торги стали частью конкурсного производства, которое суд открыл после нескольких лет споров с налоговой и алкогольным регулятором. Арбитражный суд Северной Осетии признал компанию банкротом 8 июня 2026 года и назначил конкурсным управляющим Татьяну Губареву. Процедура продлится до 8 декабря. По данным ЕГРЮЛ, «Первую спиртовую мануфактуру» зарегистрировали в феврале 2021 года, ее единственным участником значится ООО «Зернопродукт». Уставный капитал составляет 63,04 млн руб. — почти в 1,75 раза больше начальной цены выставленного лота.
До этого налоговая пыталась добиться банкротства компании как отсутствующего должника. В марте 2025 года апелляционный суд оставил в силе прекращение такого производства: суд счел, что предприятие тогда не отвечало признакам фактически прекратившего деятельность. По балансу на конец 2023 года активы оценивались в 1,026 млрд руб., включая дебиторскую задолженность на 634,7 млн руб. и финансовые вложения на 85 млн руб. Компания сдавала отчетность, проводила операции по счетам до апреля 2024 года и платила за два Mercedes-Benz по договорам лизинга; один платеж составлял 322,7 тыс. руб. в месяц. Позже банкротство прошло уже в общем порядке.
Ключевым ударом для спиртового производства стала потеря лицензии. Суд установил, что в третьем квартале 2023 года компания не выдержала обязательный минимум загрузки производственной мощности: закон требует использовать не менее 70%. Регулятор аннулировал лицензию, выданную в январе 2023 года на производство, хранение и поставку этилового спирта. Компания оспаривала решение, но в октябре 2024 года апелляция отказала ей: к тому времени лицензию уже аннулировал вступивший в силу судебный акт по другому спору.
Параллельно суд рассматривал претензии налоговой к закупкам зерна, необходимого для производства. В декларации за второй квартал 2022 года мануфактура показала налоговую базу свыше 426 млн руб. и НДС к уплате 36,2 млн руб. После проверки налоговая доначислила еще 11,48 млн руб. НДС и назначила штраф 2,30 млн руб. Спор касался вычетов по сделкам с ООО «Альянс» и ООО «Гермес» на поставку пшеницы и кукурузы. Суд отказал мануфактуре в иске: документы по цепочке поставок содержали недостоверные и противоречивые сведения, а налоговый орган не нашел подтверждения реального происхождения части зерна. Водители, указанные в накладных, отрицали, что работали на поставщика; некоторые не знали ни компанию, ни ее руководителя.
У предприятия была и более ранняя финансовая история, связанная с алкогольными компаниями региона. Прокуратура Северной Осетии сообщала, что у четырех организаций — «Исток-Спирт», «Исток-ЗШВ», «Первой спиртовой мануфактуры» и «Гиганта» — накопился долг по зарплате перед 360 работниками на 16,6 млн руб.; на момент публикации погасили более 10 млн руб. Как писал «Ъ-Кавказ», прокуратура не приводила долю долга каждой компании.
В банкротстве ООО «Ракурс» налоговая также заявляла о выводе 2,89 млрд руб. через ряд компаний, среди которых фигурировали «Орфей» и «Торговый дом Купеческий». В отдельном споре суд рассматривал мануфактуру среди возможных ответчиков по вопросу субсидиарной ответственности и вводил обеспечительные меры в отношении ее имущества. Эти материалы объясняют, почему продажа оборудования привлекает внимание к прежним связям предприятий.