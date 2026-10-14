Оборудование спиртовой мануфактуры во Владикавказе распродадут за 36,3 млн рублей

До этого налоговая пыталась добиться банкротства компании как отсутствующего должника. В марте 2025 года апелляционный суд оставил в силе прекращение такого производства: суд счел, что предприятие тогда не отвечало признакам фактически прекратившего деятельность. По балансу на конец 2023 года активы оценивались в 1,026 млрд руб., включая дебиторскую задолженность на 634,7 млн руб. и финансовые вложения на 85 млн руб. Компания сдавала отчетность, проводила операции по счетам до апреля 2024 года и платила за два Mercedes-Benz по договорам лизинга; один платеж составлял 322,7 тыс. руб. в месяц. Позже банкротство прошло уже в общем порядке.