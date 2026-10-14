Больница в Избербаше рассчиталась с поставщиками по многомиллионному долгу
ГБУ «Избербашская центральная городская больница» погасило задолженность перед тремя предпринимателями — всего более 3 млн руб. Деньги поставщики получили после вмешательства городской прокуратуры. Надзорное ведомство проверило, как больница исполняет обязательства по государственным контрактам, и потребовало устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По итогам проверки прокурор внес представление главному врачу. После этого учреждение рассчиталось с контрагентами. В сообщении прокуратуры, приведенном в исходном тексте, не названы ни поставщики, ни предметы и даты контрактов, ни срок просрочки. Ведомство также не объяснило, почему больница задержала оплату, и не сообщило, привлекли ли кого-либо к административной или дисциплинарной ответственности.
У Избербашской больницы и раньше возникали проблемы с кредиторской задолженностью, но доступные сведения относятся к другим периодам и не объясняют нынешний эпизод. В интервью городской газете в 2021 году тогдашний главврач сообщал, что на 2 мая 2020 года общая кредиторская задолженность учреждения составляла 168,9 млн руб., а долг по налогам — 84,4 млн руб. По его словам, в конце ноября 2020 года больница получила из республиканского бюджета 25,99 млн руб. на погашение задолженности за ремонтные работы. Эти суммы касались общего финансового положения больницы и ремонтных обязательств; связывать их с нынешним долгом перед тремя предпринимателями оснований нет.
Ранее прокуратура Избербаша уже сообщала о другом случае просрочки оплаты больницей госконтрактов: тогда речь шла о поставках продуктов питания и лекарств, а сумма погашенной задолженности достигла 8,2 млн руб. Прокуратура также сообщала о возбуждении административного производства в отношении руководителя учреждения. Это отдельный эпизод, и доступные сведения не позволяют объединить его с нынешней задолженностью.