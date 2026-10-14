Больница в Избербаше рассчиталась с поставщиками по многомиллионному долгу

У Избербашской больницы и раньше возникали проблемы с кредиторской задолженностью, но доступные сведения относятся к другим периодам и не объясняют нынешний эпизод. В интервью городской газете в 2021 году тогдашний главврач сообщал, что на 2 мая 2020 года общая кредиторская задолженность учреждения составляла 168,9 млн руб., а долг по налогам — 84,4 млн руб. По его словам, в конце ноября 2020 года больница получила из республиканского бюджета 25,99 млн руб. на погашение задолженности за ремонтные работы. Эти суммы касались общего финансового положения больницы и ремонтных обязательств; связывать их с нынешним долгом перед тремя предпринимателями оснований нет.