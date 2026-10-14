В Дагестане после камнепада без газа остались 11 сел
В Цумадинском районе Дагестана камнепад повредил газопровод между населенными пунктами Гигатли-Урух и Агвали. Из-за аварии прекратилась подача газа в 11 сел, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Без газоснабжения остались Кочали, Гигих, Нижнее Гаквари, Тинди, Тисси, Тисси-Ахитли, Хуштада, Тлондода, Кванада, Гимерсо и Ричаганих.
К восстановлению газоснабжения приступила аварийная бригада филиала «Газпром газораспределение Дагестан». На месте работают шесть специалистов. По предварительной оценке, подачу газа планируют возобновить к 19:00 мск 14 октября.