В донском парламенте произошли кадровые перестановки
Законодательное собрание Ростовской области досрочно прекратило полномочия четырех депутатов. Соответствующие решения приняты на 38-м заседании донского парламента.
Полномочия первого заместителя председателя заксобрания, председателя комитета по строительству Сергея Михалева прекращены в связи с его смертью. Еще три депутата — Артем Величко, Сергей Рожков и Дмитрий Сизякин — лишились мандатов в связи с избранием в Государственную думу IX созыва.
Кроме того, парламентарии изменили состав комитета по экономической политике. В него включили вновь избранного депутата Автандила Очхикидзе, а также Евгения Понамаренко, ранее входившего в комитет по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике.