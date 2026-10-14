В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

В терминале по-прежнему работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле санузлов стоят фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Следить за информацией о рейсе можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также через аудиообъявления.