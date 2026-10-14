В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
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Днем 14 октября в аэропорту Сочи действуют временные ограничения на работу. Их ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропорта готовы возобновить работу, как только ограничения снимут, а авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
В терминале по-прежнему работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле санузлов стоят фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Следить за информацией о рейсе можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также через аудиообъявления.
Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места тем, кому сложнее стоять.
UPD: Ограничения на полеты сняты в 15:27 мск.