Власти прокомментировали жалобы на загрязнение воздуха в Новороссийске
Власти Новороссийска не выявили нарушений земельного законодательства на участке в районе улицы 3-й Промышленной в селе Кирилловка, на загрязнение воздуха в котором жалуются местные жители. При этом правообладателю земли объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщила замглавы города Наталья Ищенко.
По ее словам, участок расположен в производственной зоне и имеет разрешенное использование под автомобильный транспорт и склады. Деятельность на территории соответствует установленным видам использования и территориальному зонированию.
Специалисты администрации провели выездное обследование в рамках муниципального земельного контроля. Прямого вреда окружающей среде и нецелевого использования земли они не установили. Предостережение собственнику вынесли в связи с необходимостью соблюдения требований статьи 42 Земельного кодекса РФ.
Вопросы качества воздуха относятся к компетенции Роспотребнадзора. Муниципальные власти не уполномочены штрафовать за выбросы или приостанавливать деятельность объекта по основаниям, связанным с нарушением требований в этой сфере.
Городская администрация продолжит следить за ситуацией. При появлении новых данных, в том числе результатов замеров шума и выбросов, проведенных аккредитованной лабораторией, жители могут направить их в администрацию или уполномоченный надзорный орган.