Власти прокомментировали жалобы на загрязнение воздуха в Новороссийске

Власти Новороссийска не выявили нарушений земельного законодательства на участке в районе улицы 3-й Промышленной в селе Кирилловка, на загрязнение воздуха в котором жалуются местные жители. При этом правообладателю земли объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщила замглавы города Наталья Ищенко.