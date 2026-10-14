Директора подрядчика школы в Дагестане будут судить за хищение бюджетных денег
Прокуратура Советского района Махачкалы направила в суд дело директора коммерческой организации, обвиняемого в хищении бюджетных средств при строительстве школы в селе Кумли Ногайского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По версии следствия, в 2022–2023 годах он указывал в документах завышенные объемы и стоимость работ. Ущерб превысил 2,6 млн руб. Обвинительное заключение утверждено, дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. Обвиняемому вменяют мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ — и подделку официальных документов — п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ. Вину директора суд еще не устанавливал.
Школа на 100 ученических мест строилась по Республиканской инвестиционной программе. Заказчиком выступало ГКУ Республики Дагестан «Агрострой», подведомственное региональному Минсельхозпроду. В июле 2024 года правительство республики сообщало, что объект готов на 96%, а подрядчик должен завершить работы до ноября. Ведомство рассчитывало закончить их раньше — к августу. В здании предусмотрели учебный и административно-хозяйственный корпуса, спортзал; на площадке в тот момент настраивали инженерные сети и монтировали оборудование.
Новую школу открыли к началу учебного года в 2024 году. В сообщении об открытии местное издание «Молодежь Дагестана» назвало подрядчиком ООО «Технострой» и указало его директора Гаджи Гаджияевича. Это описание строительства само по себе не доказывает причастность компании или руководителя к преступлению: прокуратура в сообщении о направленном в суд деле не назвала ни организацию, ни обвиняемого по имени.
Суть претензий следствия — в отчетности по контракту: руководитель, как считают следователи, внес в официальные документы ложные сведения о фактических объемах и стоимости выполненных работ. Следствие связывает с этими документами перечисление подрядчику более 2,6 млн руб. бюджетных денег. Суду предстоит оценить документы и установить, подтверждают ли они обвинение.