Директора подрядчика школы в Дагестане будут судить за хищение бюджетных денег

Новую школу открыли к началу учебного года в 2024 году. В сообщении об открытии местное издание «Молодежь Дагестана» назвало подрядчиком ООО «Технострой» и указало его директора Гаджи Гаджияевича. Это описание строительства само по себе не доказывает причастность компании или руководителя к преступлению: прокуратура в сообщении о направленном в суд деле не назвала ни организацию, ни обвиняемого по имени.