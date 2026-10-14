Три операции по лазерной коррекции разыграют в новом выпуске ZOOMER
3Z проведет специальный онлайн-эфир о лазерной коррекции зрения
Клиника Прогрессивной офтальмологии 3Z готовит новый выпуск онлайн-проекта ZOOMER, посвященный лазерной коррекции зрения. В рамках эфира зрителям покажут реальную операцию, разберут современные технологии лазерной коррекции и ответят на вопросы пациентов.
Одной из центральных тем станет путь человека от жизни с плохим зрением до решения сделать операцию. Герой проекта прошел диагностику и операцию, после чего офтальмохирург Александр Бойко разберет его клинический случай и объяснит, почему для коррекции была выбрана конкретная технология.
В эфире также покажут запись операции с комментариями хирурга. Зрители смогут увидеть, как проходит процедура, и получить объяснения специалистов непосредственно по ходу операции.
Отдельный блок будет посвящен технологиям СмартСайт (SmartSight), Смайл про (SMILE pro) и Клеар (CLEAR). В обсуждении примут участие офтальмохирурги 3Z из Москвы и Перми. Эксперты расскажут о принципах работы методов, показаниях к лазерной коррекции и подходах к выбору технологии.
Еще одна тема эфира – распространенные страхи пациентов и мифы о лазерной коррекции. Врачи ответят на вопросы о боли во время операции, восстановлении, физических нагрузках, возрасте, сухости глаз и возможности повторного ухудшения зрения.
В финале программы пройдет розыгрыш трех операций по лазерной коррекции зрения. Победители смогут пройти операцию в клиниках 3Z в Краснодаре, Москве и Перми.
Эфир состоится 28 октября в 18.00.
Трансляция будет доступна онлайн.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ООО "Три-З".
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Лицензия №Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022 г. ОГРН 1032304158193Реклама. 16+