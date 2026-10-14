Три операции по лазерной коррекции разыграют в новом выпуске ZOOMER

Одной из центральных тем станет путь человека от жизни с плохим зрением до решения сделать операцию. Герой проекта прошел диагностику и операцию, после чего офтальмохирург Александр Бойко разберет его клинический случай и объяснит, почему для коррекции была выбрана конкретная технология.