В Туапсинском районе завершают ремонт фондохранилища музея имени Полетаева
В Туапсинском районе подходит к концу ремонт фондохранилища историко-краеведческого музея им. Н.Г. Полетаева. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
По его словам, в здании не было ни света, ни воды, ни канализации, ни отопления, сейчас все коммуникации проведены. Также специалисты заменили кровлю, выровняли стены, внутри уложили плитку и установили двери. Внешнюю железную лестницу на второй этаж заменили, сделали новое крыльцо и утеплили фасад.
Сергей Бойко отметил, что работникам осталось побелить, покрасить и сделать фасадные панели. Ремонт планируют завершить до конца этого месяца. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Семья».