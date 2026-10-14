В Туапсинском районе завершают ремонт фондохранилища музея имени Полетаева

По его словам, в здании не было ни света, ни воды, ни канализации, ни отопления, сейчас все коммуникации проведены. Также специалисты заменили кровлю, выровняли стены, внутри уложили плитку и установили двери. Внешнюю железную лестницу на второй этаж заменили, сделали новое крыльцо и утеплили фасад.