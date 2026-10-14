Готовность реконструкции участка М-4 «Дон» в Ростовской области достигла 60%

Реконструкция 91 км дороги, которую планируют завершить к середине 2027 года, с расширением до шести полос идет по графику. Участок проходит через Каменск-Шахтинский, Шахты, Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы. Его расширяют до трех полос в каждом направлении. Донской отрезок трассы охарактеризовали высокой транспортной нагрузкой.