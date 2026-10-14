Готовность реконструкции участка М-4 «Дон» в Ростовской области достигла 60%
Строительная готовность участка федеральной трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км в Ростовской области достигла 60%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Реконструкция 91 км дороги, которую планируют завершить к середине 2027 года, с расширением до шести полос идет по графику. Участок проходит через Каменск-Шахтинский, Шахты, Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы. Его расширяют до трех полос в каждом направлении. Донской отрезок трассы охарактеризовали высокой транспортной нагрузкой.
Как отмечается в сообщении, дорожная одежда устроена на полную ширину участка, верхний слой асфальтобетонного покрытия уложили на протяжении 50 км. На 12 мостах и путепроводах основные работы завершены, осталось обустройство.
Кроме того, трассу оснащают автоматизированной системой управления дорожным движением. Опоры освещения установлены на протяжении 39 км.