В Аксае полностью потушили пожар на складах «Аксайкардандетали» площадью 9 тыс. кв. м
Спасатели завершили ликвидацию пожара на складах пластиковых изделий АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области. Возгорание на площади 9 тыс. кв. м полностью ликвидировали в 13:58 мск 14 октября, сообщает районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Пожар начался во вторник, 13 октября, с возгорания на площади 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на второй склад, произошло обрушение стены. Пожару присвоили третий ранг сложности. Локализовать возгорание на площади 9 тыс. кв. м удалось в 20:26 мск во вторник, открытое горение ликвидировали в 07:42 мск в среду.
Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой из-за пластиковых изделий внутри помещений. Распространению огня и дыма способствовали сильные порывы ветра. Персонал предприятия эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.
Для обеспечения работы пожарных временно отключали водоснабжение на прилегающих улицах. На месте также дежурили сотрудники полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд спецтехники.
Проверка воздуха выявила превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в жилой застройке Аксая. При этом, по данным районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ранее проведенные замеры не выявили отклонений от гигиенических нормативов по содержанию химических веществ в атмосферном воздухе.