В Аксае полностью потушили пожар на складах «Аксайкардандетали» площадью 9 тыс. кв. м

Пожар начался во вторник, 13 октября, с возгорания на площади 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на второй склад, произошло обрушение стены. Пожару присвоили третий ранг сложности. Локализовать возгорание на площади 9 тыс. кв. м удалось в 20:26 мск во вторник, открытое горение ликвидировали в 07:42 мск в среду.