Ставропольский край увеличил сборы турналога на 7% при росте числа плательщиков

Туристический налог функционирует на Ставрополье с 1 января 2025 года, сменив курортный сбор, просуществовавший с 2018 года. Обязанность его уплачивать распространяется на объекты гостиничного бизнеса, включенные в реестр классифицированных средств размещения. Установленная ставка составляет 1% от стоимости проживания, однако не менее 100 рублей за сутки. К настоящему времени решение о введении налога приняли 32 муниципальных образования края.