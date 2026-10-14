Ставропольский край увеличил сборы турналога на 7% при росте числа плательщиков
Доходы ставропольских муниципалитетов от туристического налога продолжают расти: по данным краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, за январь–июнь 2026 года в местную казну поступило 330 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.
Для сравнения: в первом полугодии 2025-го аналогичный показатель составлял 309 млн руб., то есть прирост достиг 6,8%.
Показательна и динамика расширения налоговой базы. Число субъектов, отчисляющих турналог, достигло 722 — против 542 годом ранее. Общий прирост плательщиков превысил треть, а среди физических лиц темп роста оказался ещё более выразительным — свыше 50%. Эти цифры свидетельствуют о постепенном выходе туристического рынка региона из тени.
Ключевым источником налоговых поступлений остается санаторно-курортный сегмент: на его долю приходится более 70% от общего объема сборов. Такая структура доходов вполне закономерна для края, где сосредоточена значительная часть российской здравницы.
Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов подчеркнул практическую отдачу от собранных средств: «Деньги, поступающие в местные бюджеты, возвращаются жителям и гостям региона в виде благоустроенных парков, обновленных набережных и комфортных общественных пространств».
Туристический налог функционирует на Ставрополье с 1 января 2025 года, сменив курортный сбор, просуществовавший с 2018 года. Обязанность его уплачивать распространяется на объекты гостиничного бизнеса, включенные в реестр классифицированных средств размещения. Установленная ставка составляет 1% от стоимости проживания, однако не менее 100 рублей за сутки. К настоящему времени решение о введении налога приняли 32 муниципальных образования края.
Промежуточные итоги вписываются в более широкую картину налоговых поступлений: по данным за девять месяцев 2025 года, объем турналога превысил 540 млн руб., превзойдя сопоставимый показатель курортного сбора почти на 40 млн руб.
По итогам полного 2026 года краевые власти рассчитывают аккумулировать 693 млн рублей туристического налога. Этот ориентир несколько скромнее фактического результата предыдущего года, когда в муниципальные бюджеты поступило 740,9 млн руб.