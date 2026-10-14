На Верхнем Ларсе пресекли вывоз $425 тысяч в Грузию

Указом президента России от 1 марта 2022 года из России запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. Кроме того, указом президента от 29 сентября 2026 года № 706 введен запрет на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение распространяется на физических лиц при сумме свыше 1 млн руб., а на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — независимо от суммы.