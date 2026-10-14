На Верхнем Ларсе пресекли вывоз $425 тысяч в Грузию
Североосетинские таможенники с сотрудниками ФСБ обнаружили незадекларированные $425 тыс. у водителя, направлявшегося в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Деньги, спрятанные в тайнике в одной из полок, нашли при досмотре легкового автомобиля. Отмечается, что эквивалент обнаруженной суммы превышает 35 млн руб. Изъятые средства направили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Указом президента России от 1 марта 2022 года из России запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. Кроме того, указом президента от 29 сентября 2026 года № 706 введен запрет на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ограничение распространяется на физических лиц при сумме свыше 1 млн руб., а на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — независимо от суммы.