Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства подростка в общежитии Нальчика

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. Его задержали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также устанавливают причины и условия, которые могли способствовать совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.