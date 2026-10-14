Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства подростка в общежитии Нальчика
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об убийстве подростка в Нальчике. Отчитаться о ходе следствия и установленных обстоятельствах должен руководитель управления СКР по Кабардино-Балкарии Владимир Устов, сообщает ведомство.
По данным регионального следственного управления, трагедия произошла 12 октября в комнате общежития на улице 1-й Промышленный проезд. Во время конфликта подросток 2009 года рождения ударил сверстника ножом в грудь. Пострадавший скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. Его задержали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также устанавливают причины и условия, которые могли способствовать совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.