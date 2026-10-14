«Азимут» перенес возобновление рейсов из Калуги в Минводы на март 2027 года

Авиакомпания «Азимут» перенесла возобновление рейсов из Калуги в Минводы и Санкт-Петербург с 27 октября 2026 года на 23 марта 2027 года. Причиной стали ограничения воздушного пространства, сообщается в предоставленной информации аэропорта. Об этом сообщили в АТОР.