«Азимут» перенес возобновление рейсов из Калуги в Минводы на март 2027 года
Авиакомпания «Азимут» перенесла возобновление рейсов из Калуги в Минводы и Санкт-Петербург с 27 октября 2026 года на 23 марта 2027 года. Причиной стали ограничения воздушного пространства, сообщается в предоставленной информации аэропорта. Об этом сообщили в АТОР.
Решение связано с невозможностью выполнять рейсы по регулярному расписанию в действующих условиях. В аэропорту подчеркнули, что изменения обусловлены внешними обстоятельствами и необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, рекомендуют обращаться за возвратом непосредственно в авиакомпанию или по месту приобретения билета.
Ранее «Азимут» открыл продажу билетов на осенне-зимний сезон 2026–2027 годов, в том числе на рейсы из Калуги в Санкт-Петербург и Минводы.