Жительницу Дагестана обвиняют в оправдании терроризма в интернете
В Дагестане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Дербентского района, обвиняемой в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в январе 2026 года женщина разместила в личном аккаунте социальной сети видеоматериал, содержащий призывы и высказывания с оправданием терроризма. Материалы направлены в Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону).
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что уроженку Ставрополья приговорили к семи годам по делу об оправдании терроризма.