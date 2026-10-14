Жительницу Дагестана обвиняют в оправдании терроризма в интернете

В Дагестане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Дербентского района, обвиняемой в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.