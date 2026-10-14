Один из крупнейших горнолыжных клубов Китая открыл продажу туров на «Роза Хутор»

«Роза Хутор» представлен также на стенде Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), в который входят Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Альянс развивает сотрудничество между горными курортами Евразии. Один из таких примеров — программа «Сезон без границ»: в сезоне 2026/2027 владельцы сезонных ски-пассов курортов-участников ЕАГК смогут бесплатно кататься до пяти дней на каждом из других курортов альянса. В программе участвуют «Роза Хутор», «Шымбулак» и «Ой-Карагай» в Казахстане, «Амирсой» в Узбекистане, «Шахдаг» в Азербайджане.