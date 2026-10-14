Один из крупнейших горнолыжных клубов Китая открыл продажу туров на «Роза Хутор»
Пакетные туры на зимний сезон 2026/2027 запустил в продажу Spaders — горнолыжный клуб в Шанхае, объединяющий более 100 000 участников. Договорённость с крупнейшим спортивным сообществом Китая достигнута в ходе рабочих встреч делегации «Роза Хутор» на международных туристических выставках в Китае.
Деловая программа «Роза Хутор» в КНР началась с участия в Golden Snowflake (GSF) — отраслевом мероприятии горнолыжной индустрии в Чунли, районе провинции Хэбэй. Чунли — один из ключевых центров зимних видов спорта в Северном Китае: он принимал соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года. Golden Snowflake объединяет китайские горнолыжные курорты, производителей оборудования, бренды экипировки, спортивные клубы, ассоциации инструкторов.
«Мы договорились о сотрудничестве со Spaders — крупным спортивным сообществом и аутдор-клубом Шанхая, объединяющим около 100 тысяч участников и развивающим горнолыжный спорт и сноубординг на юге Китая. Клуб уже начал продавать пакетные туры на „Роза Хутор“ на зимний сезон 2026/2027. Кроме того, заключили первый контракт с китайским туристическим агентством на предстоящий сезон». — рассказал заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев.
14 октября представители курорта встретились с потенциальными партнёрами на выставке China Outbound & Inbound Travel Market (COITM 2026) в Пекине. Она ориентирована на деловое взаимодействие зарубежных поставщиков туристических услуг с китайскими туроператорами. Туристический потенциал нашей страны представлен на объединенном стенде под брендом Discover Russia. Организатором отбора экспонентов выступил Центр стратегических разработок (ЦСР). С 2024 года ЦСР совместно с Минэкономразвития России развивает международное продвижение под национальным туристическим брендом Discover Russia, организует участие российских регионов и компаний в крупнейших международных туристических выставках и проведение B2B-переговоров.
«Роза Хутор» представлен также на стенде Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), в который входят Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Альянс развивает сотрудничество между горными курортами Евразии. Один из таких примеров — программа «Сезон без границ»: в сезоне 2026/2027 владельцы сезонных ски-пассов курортов-участников ЕАГК смогут бесплатно кататься до пяти дней на каждом из других курортов альянса. В программе участвуют «Роза Хутор», «Шымбулак» и «Ой-Карагай» в Казахстане, «Амирсой» в Узбекистане, «Шахдаг» в Азербайджане.
15 октября в Пекине открывается World Winter Sports Expo (WWSE 2026). Международная выставка объединит горнолыжные курорты и зимние туристические направления, производителей оборудования, разработчиков спортивных и цифровых технологий. Участие в ней продолжит программу продвижения «Роза Хутор» среди профессионального сообщества Китая.
«Для привлечения туристов из Китая принципиально важен постоянный диалог с крупными туроператорами этой страны: он позволяет лучше понимать запросы гостей из КНР, формировать для них востребованные туристические предложения и выстраивать долгосрочное сотрудничество», — прокомментировал заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев.
Одновременно «Роза Хутор» развивает сервис для гостей из КНР. Работает Telegram-канал курорта на китайском языке, в ресторанах подготовлены переводы меню, ведется адаптация отельного сервиса. В ключевых локациях курорта внедрена система перевода, позволяющая гостям общаться с сотрудниками без языкового барьера. Следующий шаг — развитие присутствия в китайских цифровых каналах WeChat, Douyin, TikTok и Little Red Book. Курорт также планирует сотрудничать с горнолыжными клубами Китая в области обмена опытом и подготовки инструкторов.
https://rosakhutor.ru/
ООО «Санаторий «Роза Хутор», 123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+
ООО «Санаторий «Роза Хутор», 123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+