В ритме Декады: Ак Барс Банк создает особые условия для своих клиентов-пенсионеров
Декада пожилых людей подошла к концу, но забота о старшем поколении никогда не заканчивается. В Ак Барс Банке пенсионеры могут получить денежный бонус, надбавку к процентной ставке срочного вклада, кешбэк в важных категориях и другие преимущества.
Бонус 2000 рублей по акции «Для самых близких» начисляется за перевод пенсионных или иных социальных выплат на карту «Мир» от Ак Барс Банка — например, на Карту жителя Республики Татарстан*. Кроме этого, перевод пенсии подарит +1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор», что позволит клиентам повысить доходность их сбережений.
Карта будет полезна не только для пенсии. За покупки по условиям программы лояльности «Сливки» возвращается кешбэк в кешбэк-рублях — от 1% до 10% в зависимости от активированной категории. С Картой жителя РТ можно выбирать из 17 популярных вариантов, среди которых по 10% за ЖКУ и проезд в общественном транспорте республики, 3% в аптеках, 3% на товары для дома и другие полезные предложения.
Также владельцы этих карт смогут найти и записаться на занятие для досуга, купить льготный экскурсионный билет и подать заявление на субсидию в сервисе «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Он доступен в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана»** и в веб-версии «Ак Барс Онлайн».
Подробнее об условиях акции, сроке и порядке получения приза, а также о картах, депозитах и программе лояльности банка на www.akbars.ru.
* Организатор акции «Для самых близких» — ПАО «АК БАРС» БАНК. Активный срок проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Общий период проведения акции — с 1 января 2025 года по 31 января 2027 года. Вознаграждение поступит на выбранную карту «Мир» от Ак Барс Банка (кроме Исламской карты) после зачисления пенсионной выплаты.
** Оператор приложения — АО «Социальная карта».
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 г. ИНН 1653001805.Реклама