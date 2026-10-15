В ритме Декады: Ак Барс Банк создает особые условия для своих клиентов-пенсионеров

Также владельцы этих карт смогут найти и записаться на занятие для досуга, купить льготный экскурсионный билет и подать заявление на субсидию в сервисе «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Он доступен в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана»** и в веб-версии «Ак Барс Онлайн».