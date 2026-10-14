Инновационные предложения банка «Центр-инвест» по поддержке аграриев получили высокую оценку в Совете Федерации

— Дорога ложка к обеду, поэтому важна своевременность поддержки как от региональных банков, так и от правительства и профильных министерств. Банк не первый год сознательно сокращает процентную маржу и идет на реструктуризации, чтобы сохранить работающие предприятия. Наш опыт доказывает на практике, что сохранение предприятия сегодня — это пополнение бюджета и устойчивая экономика завтра. Это не благотворительность, а экономическая модель социально ответственной работы, — комментирует Юрий Богданов.