Инновационные предложения банка «Центр-инвест» по поддержке аграриев получили высокую оценку в Совете Федерации
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» Юрий Богданов представил на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию комплекс предложений по поддержке сельхозпроизводителей Юга России. Участники обсуждения отметили инновационный характер инициатив и пригласили банк принять участие в их дальнейшей проработке совместно с членами комитета и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Главная цель предложений — помочь аграриям своевременно реализовать урожай, сохранить оборотные средства и подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Банк предложил дополнить действующие меры государственной поддержки решениями, которые соединяют реальную экономику, региональную практику и современные финансовые технологии.
Первое направление — эффективные закупочные интервенции. «Центр-инвест» предложил сформировать совместно с регионами единый цифровой баланс производства, нереализованных остатков, потребностей переработки, мощностей хранения и экспортной логистики. Такой расчёт позволит определить экономически обоснованные объёмы и сроки государственных закупок. В числе вариантов — временный выкуп зерна с ответственным хранением у самих производителей.
Второе — новые источники и прозрачные механизмы финансирования. Банк предложил Минсельхозу, Минфину и Банку России проработать возможность специального целевого выпуска цифровых рублей для возвратного финансирования интервенций. При согласовании финансовых и правовых условий смарт-контракты могли бы обеспечить контроль целевого использования средств, учёт партий зерна и прозрачность расчётов при их последующей реализации.
Третье — доступное кредитование. Банк предложил расширить возможности пролонгации льготных кредитов для бизнеса с сохранением ставки, учитывать сезонность при погашении задолженности и развивать гарантийные инструменты для финансирования посевной. Речь идёт не о переносе проблем на будущее, а о сохранении работающих хозяйств и их способности выполнять обязательства.
Юрий Богданов поблагодарил Минсельхоз России за конструктивный диалог и внимание к инициативам банка. Ранее «Центр-инвест» направил предложения по совершенствованию условий пролонгации льготных кредитов, в том числе с учётом особенностей разных направлений растениеводства, и получил официальное уведомление об учёте замечаний при доработке проекта решения. Банк положительно оценивает принятые меры и готов участвовать в развитии этих механизмов.
Предложение о цифровом рубле опирается на собственную практику банка. Ещё в 1990-е годы «Центр-инвест» помогал преодолевать кризис неплатежей в Ростовской области с помощью вексельных расчётов. Эти схемы позволяли восстанавливать расчёты между предприятиями, бюджетом и организациями реального сектора. Сегодня для новых вызовов необходимы инструменты нового поколения — цифровой рубль, смарт-контракты и прозрачные целевые расчёты.
Банк участвует в пилоте цифрового рубля с 2023 года, а с 2025 года проводит операции для юридических лиц. Проект «Центр-инвеста» по использованию цифрового рубля для регионального бюджетного процесса стал победителем Национальной банковской премии — 2025.
Практический опыт поддержки АПК подкрепляет предложения банка. В 2025 году «Центр-инвест» предоставил аграриям Ростовской области 9,3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, за первое полугодие 2026 года — ещё 2,5 млрд рублей, или 42,4% регионального объёма. В 2026 году банк получил свыше 400 обращений о реструктуризации и уже реструктурировал более 3,5 млрд рублей задолженности, сохраняя для клиентов возможности продолжать производство.
— Дорога ложка к обеду, поэтому важна своевременность поддержки как от региональных банков, так и от правительства и профильных министерств. Банк не первый год сознательно сокращает процентную маржу и идет на реструктуризации, чтобы сохранить работающие предприятия. Наш опыт доказывает на практике, что сохранение предприятия сегодня — это пополнение бюджета и устойчивая экономика завтра. Это не благотворительность, а экономическая модель социально ответственной работы, — комментирует Юрий Богданов.
Банк готов представить дополнительные расчёты и участвовать в подготовке практических решений и рекомендаций по поддержке агропромышленного комплекса Юга России.
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, 344000, ОГРН
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