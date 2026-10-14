КЭАЗ обеспечил электроснабжение плавучей поликлиники «Святитель Лука»
Аппараты компании защищают медицинскую технику и судовые системы
Электротехническое оборудование КЭАЗ применено в системе распределения электроэнергии плавучей поликлиники «Святитель Лука». Аппараты защищают электрические цепи и обеспечивают электроснабжение медицинского оборудования и судовых систем. Об этом сообщили в компании.
«Святитель Лука» — специализированный медицинский теплоход, построенный по заказу правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в рамках национального проекта «Здравоохранение». Судно предназначено для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов на берегах рек Обь и Иртыш. На борту расположены 25 медицинских кабинетов, включая цифровую лабораторию, рентгеновский блок с маммографом и флюорографом, а также кабинеты профильных специалистов.
Проектирование судна выполнило конструкторское бюро АО «Порт Коломна». Перед специалистами стояла уникальная инженерная задача: разместить медицинскую инфраструктуру в ограниченном пространстве теплохода и организовать её электроснабжение с учётом требований судостроения и особенностей электропитания медицинского оборудования. Работа вдали от сервисных центров затрудняет обслуживание и замену техники, поэтому ключевыми требованиями стали надёжность, автономность и способность оборудования работать в экстремальных климатических условиях.
Как отметили в КЭАЗ, компания помогает заказчикам реализовывать проекты с особыми требованиями к электроснабжению. В ассортименте предприятия представлены серии электротехнического оборудования, прошедшие приёмку Российского классификационного общества (РКО) и Российского морского регистра судоходства (РС). Это позволяет подбирать решения с учётом требований судостроения.
Для проекта «Святитель Лука» компания поставила комплект электротехнического оборудования одного производителя, что упростило подбор совместимых компонентов и позволило избежать дополнительного технического согласования совместной работы аппаратов разных брендов. Оборудование КЭАЗ применено в главных распределительных щитах, распределительных щитах и щитах освещения, обеспечивающих электроснабжение медицинского оборудования и судовых систем. Электроснабжение организовано по группам потребителей: лаборатория, стерилизационная, кабинеты профильных врачей, УЗИ и функциональной диагностики. Для маммографической системы, рентгенаппарата и цифрового флюорографа предусмотрены отдельные электрические линии. Кроме того, в проекте реализована защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.
По информации АО «Порт Коломна», за навигационный сезон сбоев в работе систем распределения электроэнергии на борту «Святителя Луки» не было.
«КЭАЗ имеет многолетний опыт поставок электротехнических решений для морских и речных судов, портов и верфей. Особое значение для судового применения имеет климатическое исполнение оборудования — в частности УХЛ3 (температура эксплуатации от –60 °С до +40 °С), подтверждающее его работоспособность в суровых условиях, в том числе в условиях северных рек. Автоматические выключатели серии OptiDin ВМ63-РЕГ, OptiMat D РЕГ предназначены для судов морского или речного района плавания и для объектов береговой инфраструктуры. Использование решений КЭАЗ в отечественном судостроении позволяет обеспечивать технологический суверенитет», — отметил директор по продажам КЭАЗ в РФ Евгений Буркин.
Применение аппаратов КЭАЗ на плавучей поликлинике обеспечило надёжную работу медицинской техники в условиях автономного плавания, а также стало ещё одним примером импортозамещения в отечественном судостроении.
АО КЭАЗ, ИНН 4629003691Реклама