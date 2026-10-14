КЭАЗ обеспечил электроснабжение плавучей поликлиники «Святитель Лука»

«КЭАЗ имеет многолетний опыт поставок электротехнических решений для морских и речных судов, портов и верфей. Особое значение для судового применения имеет климатическое исполнение оборудования — в частности УХЛ3 (температура эксплуатации от –60 °С до +40 °С), подтверждающее его работоспособность в суровых условиях, в том числе в условиях северных рек. Автоматические выключатели серии OptiDin ВМ63-РЕГ, OptiMat D РЕГ предназначены для судов морского или речного района плавания и для объектов береговой инфраструктуры. Использование решений КЭАЗ в отечественном судостроении позволяет обеспечивать технологический суверенитет», — отметил директор по продажам КЭАЗ в РФ Евгений Буркин.