В КБР открыли Урванскую районную библиотеку после модернизации за 15,5 млн рублей

В библиотеке обновили интерьеры и оборудовали зоны для работы, отдыха и творчества по дизайн-проекту. Учреждение оснастили новыми компьютерами, высокоскоростным интернетом и интерактивным оборудованием. Книжный фонд пополнили современной литературой, детскими изданиями и классическими произведениями.