В КБР открыли Урванскую районную библиотеку после модернизации за 15,5 млн рублей
В Нарткале после модернизации открылась Урванская районная библиотека. На обновление учреждения направили 15,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.
В библиотеке обновили интерьеры и оборудовали зоны для работы, отдыха и творчества по дизайн-проекту. Учреждение оснастили новыми компьютерами, высокоскоростным интернетом и интерактивным оборудованием. Книжный фонд пополнили современной литературой, детскими изданиями и классическими произведениями.
Посетителям также открыли доступ к электронным ресурсам. Кроме того, учреждение оснастили техникой для слабослышащих, слабовидящих и слепых посетителей.