В Аксайском районе работают над изъятием земель для строительства дорог в Камышевaхе
В хуторе Камышеваха Аксайского района готовят проект планировки территории для транспортной доступности жилых домов в коттеджном поселке «Южный». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным местных властей, земельные участки под проездами находятся в частной собственности. Для строительства дорог общего пользования их предстоит изъять в соответствии с земельным законодательством. Сейчас администрация готовит проект планировки территории. Затем необходимо определить стоимость изъятия участков, принять соответствующее постановление, оценить стоимость проектной документации и рассчитать объем финансирования строительства. Передать дороги на баланс района смогут после изъятия земли и ввода объектов в эксплуатацию.
До завершения этих процедур администрация организует грейдирование и отсыпку альтернативных проездов. Работы уже закончились на участке улицы Московской и повороте на улицу Тульскую. Работы финансируются из внебюджетных источников. Власти также рассмотрят возможность отсыпки пешеходной дорожки вдоль улицы Триумфальной при согласии собственника земли.