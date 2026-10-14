В Аксайском районе работают над изъятием земель для строительства дорог в Камышевaхе

По данным местных властей, земельные участки под проездами находятся в частной собственности. Для строительства дорог общего пользования их предстоит изъять в соответствии с земельным законодательством. Сейчас администрация готовит проект планировки территории. Затем необходимо определить стоимость изъятия участков, принять соответствующее постановление, оценить стоимость проектной документации и рассчитать объем финансирования строительства. Передать дороги на баланс района смогут после изъятия земли и ввода объектов в эксплуатацию.