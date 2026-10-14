Администрация Сочи оценила ход строительства ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО

По данным Росреестра, в 2026 году «Светский лес» является лидером по объему сделок среди строящихся ЖК Сочи. Это показывает востребованность проекта на рынке, где покупатели оценивают не только само жильё, но и инфраструктуру, окружение и качество будущей жизни. Планируется, что первые резиденты получат ключи в 2028 году.