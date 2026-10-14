Администрация Сочи оценила ход строительства ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО
Работы на стройплощадке самого масштабного проекта в Сочи идут строго по графику.
На строительной площадке ЖК «Светский лес» прошло выездное совещание представителей администрации Сочи, в котором приняли участие первый вице-мэр Евгений Чеботарёв, вице-мэр Георгий Иващенко, директор проекта «Светский лес» Денис Инаятов, а также руководители профильных городских ведомств. На встрече обсудили темпы строительства, сроки реализации и развитие социальной инфраструктуры комплекса.
ЖК «Светский лес» включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Проект расположен в окружении реликтового леса и учитывает природный ландшафт: из 95% квартир открываются виды на реку, заповедные горы и панораму центрального Сочи.
Сейчас на территории комплекса активно идут строительные работы. Первый дом возведён до пятого этажа, второй – до девятого, третий – до четырнадцатого. В самом большом четвёртом доме полностью завершён монолитный каркас, работы по остеклению выполнены полностью, фасадные работы в активной фазе, а также ведутся работы по устройству внутренних сетей.
Участники совещания также рассмотрели вопросы инженерного обеспечения территории и взаимодействия с городскими службами. Поэтому особое внимание уделили качеству работ, соблюдению сроков, развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
Проект «Светский лес» возводится по договору КРТ на участке площадью 23 га, помимо жилья здесь появится современная школа на 1510 учеников, детский сад на 510 мест, собственная прогулочная набережная протяжённостью 1,2 км и новая дорога.
Отдельное внимание в проекте уделено импортозамещению строительных ресурсов, а также комфорту будущих жителей и качеству эксплуатации домов. В «Светском лесу» предусмотрены энергоэффективные инженерные сети, цифровая инфраструктура для современного жилого комплекса. Эти решения помогут повысить надёжность безопасности жителей, рациональнее расходовать ресурсы и контролировать коммунальные расходы.
По итогам встречи представители администрации отметили, что строительство «Светского леса» идёт строго по графику. Соблюдение сроков остаётся одним из ключевых приоритетов: девелопер ТОЧНО последовательно ведёт работы в жилых корпусах и одновременно развивает инфраструктуру будущего квартала.
По данным Росреестра, в 2026 году «Светский лес» является лидером по объему сделок среди строящихся ЖК Сочи. Это показывает востребованность проекта на рынке, где покупатели оценивают не только само жильё, но и инфраструктуру, окружение и качество будущей жизни. Планируется, что первые резиденты получат ключи в 2028 году.
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