Суд признал право России на участок в Приэльбрусье
14.10.2026, 12:55
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 12 октября 2026 года признал за Российской Федерацией право собственности на земельный участок в поселке Терскол, ранее принадлежавший индивидуальному предпринимателю Соттаеву Бузжигиту Хамитовичу. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Суд признал право собственности Российской Федерации на земельный участок площадью 151 кв. м с кадастровым номером 07:11:1600000:275, расположенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, п. Терскол. Решение является основанием для внесения в ЕГРН записи о прекращении права собственности Бузжигита Соттаева.
Также с предпринимателя взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 15 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.