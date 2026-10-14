На Ставрополье за время операции «Нелегал-2026» возбудили 33 уголовных дела

Операция проходила с 1 по 10 октября. Полицейские проверили около 900 объектов, в том числе места пребывания и проживания иностранцев, строительные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. При обследовании крупных строительных площадок и оптово-розничных рынков правоохранители действовали при поддержке Росгвардии и во взаимодействии с ФСБ.