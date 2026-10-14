На Ставрополье за время операции «Нелегал-2026» возбудили 33 уголовных дела
14.10.2026, 12:45
В Ставропольском крае за десять дней второго этапа операции «Нелегал-2026» возбудили 33 уголовных дела и составили более 1 тыс. административных протоколов. Общая сумма штрафов достигла около 14 млн руб., сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Операция проходила с 1 по 10 октября. Полицейские проверили около 900 объектов, в том числе места пребывания и проживания иностранцев, строительные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. При обследовании крупных строительных площадок и оптово-розничных рынков правоохранители действовали при поддержке Росгвардии и во взаимодействии с ФСБ.
Правоохранители установили деятельность организованных групп и преступных сообществ, причастных к организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и использованию заведомо подложных документов. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 и 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 322.3, а также ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ.
Кроме того, правоохранители выявили 135 иностранцев, незаконно находившихся в России и включенных в реестр контролируемых лиц. В отношении них вынесены постановления об административном выдворении. Еще по 118 случаям принято решение о неразрешении въезда в страну.
В краевом управлении МВД сообщили, что рейды будут продолжаться. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что с начала 2026 года судебные приставы ГУФССП России по Ставропольскому краю препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ 395 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны.